Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Александрии отреагировали на слухи об уходе Ротаня в Саудовскую Аравию
Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 10:42 |
1033
0

В Александрии отреагировали на слухи об уходе Ротаня в Саудовскую Аравию

Иван Телько заявил, что пока официальных предложений не приходило

06 апреля 2025, 10:42 |
1033
0
В Александрии отреагировали на слухи об уходе Ротаня в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Спортивный директор «Александрии» Иван Телько отреагировал на слухи о возможном переезде Руслана Ротаня в Саудовскую Аравию. Об интересе к тренеру заявляли некоторые украинские журналисты.

– На днях разлетелась новость о возможном интересе к вашему тренеру из Саудовской Аравии. Как прокомментируете?

– Никакого официального предложения в клуб не поступало, – лаконично сказал Телько.

Ранее Иван Телько назвал единственный клуб, который делал официальное предложение по трансферу Ивана Калюжного.

По теме:
Буковина – Кудровка. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Виталий ХОЛОД: «Колос – это очень серьезная и боевая команда»
В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному
Александрия Руслан Ротань чемпионат Саудовской Аравии по футболу Украинская Премьер-лига Иван Телько чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
Футбол | 05 апреля 2025, 21:55 5
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»

Украинский вратарь недавно получил травму

Тоттенхэм – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 06 апреля 2025, 10:01 0
Тоттенхэм – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тоттенхэм – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 6 апреля в 16:00 по Киеву

Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06.04.2025, 07:15
Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
Футбол | 06.04.2025, 08:50
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
Футбол | 05.04.2025, 15:11
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Милевский и Алиев показали класс на баре. В своей стихии
ВИДЕО. Милевский и Алиев показали класс на баре. В своей стихии
05.04.2025, 01:41 3
Футбол
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
05.04.2025, 15:02
Футбол
Украинский боксер: «Здравый смысл подсказывает, что Усику стоит уйти»
Украинский боксер: «Здравый смысл подсказывает, что Усику стоит уйти»
05.04.2025, 09:56 2
Бокс
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Позиция Фуркада по войне в Украине для меня – шок»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Позиция Фуркада по войне в Украине для меня – шок»
04.04.2025, 10:59
Биатлон
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
05.04.2025, 04:24 5
Футбол
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
04.04.2025, 23:37 3
Футбол
Свитолина призналась, чем планирует заниматься после завершения карьеры
Свитолина призналась, чем планирует заниматься после завершения карьеры
04.04.2025, 14:39
Теннис
БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
04.04.2025, 15:36 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем