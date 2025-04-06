В Александрии отреагировали на слухи об уходе Ротаня в Саудовскую Аравию

Спортивный директор «Александрии» Иван Телько отреагировал на слухи о возможном переезде Руслана Ротаня в Саудовскую Аравию. Об интересе к тренеру заявляли некоторые украинские журналисты.

– На днях разлетелась новость о возможном интересе к вашему тренеру из Саудовской Аравии. Как прокомментируете?

– Никакого официального предложения в клуб не поступало, – лаконично сказал Телько.

Ранее Иван Телько назвал единственный клуб, который делал официальное предложение по трансферу Ивана Калюжного.