Украина. Премьер лига06 апреля 2025, 10:42 |
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В Александрии отреагировали на слухи об уходе Ротаня в Саудовскую Аравию
Иван Телько заявил, что пока официальных предложений не приходило
06 апреля 2025, 10:42 |
1033
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Спортивный директор «Александрии» Иван Телько отреагировал на слухи о возможном переезде Руслана Ротаня в Саудовскую Аравию. Об интересе к тренеру заявляли некоторые украинские журналисты.
– На днях разлетелась новость о возможном интересе к вашему тренеру из Саудовской Аравии. Как прокомментируете?
– Никакого официального предложения в клуб не поступало, – лаконично сказал Телько.
Ранее Иван Телько назвал единственный клуб, который делал официальное предложение по трансферу Ивана Калюжного.
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