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  4. Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 09:19 |
2552
1

Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины

Георгий считает, что для национальной команды очень важны результаты клубов

06 апреля 2025, 09:19 |
2552
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Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Украинский голкипер Георгий Бущан припомнил свой дебют за национальную сборную Украины. Футболист объяснил, почему мало игроков «Динамо» вызывается к расположению «сине-желтых».

«Повезло 100%, но я скажу почему. Там ковид, там то. Был шанс и я его использовал. В сборной конкуренцию ты можешь проиграть только игрой за клуб. Почему сейчас в сборной играет большинство игроков из Шахтера? Потому что уровень чемпионата, уровень команды.

Не смотрят по чемпионату – смотрят по еврокубкам. Если бы «Динамо» прилично играло в Лиге Европы, выигрывало, то я уверен, что больше игроков выступало бы за сборную», – сказал Бущан.

Ранее сообщалось, что Бущан признался, что сожалеет о сорванном трансфере в клуб АПЛ

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Георгий Бущан сборная Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: Циганик LIVE
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Boodya
Якщо дивитись по єврокубках, то в нас в збірній не грав би ніхто з УПЛ.
Бущан лукавить, бо всі ми знаємо, що в збірну викликаються люди з подачі, а не по силі
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