Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
Георгий считает, что для национальной команды очень важны результаты клубов
Украинский голкипер Георгий Бущан припомнил свой дебют за национальную сборную Украины. Футболист объяснил, почему мало игроков «Динамо» вызывается к расположению «сине-желтых».
«Повезло 100%, но я скажу почему. Там ковид, там то. Был шанс и я его использовал. В сборной конкуренцию ты можешь проиграть только игрой за клуб. Почему сейчас в сборной играет большинство игроков из Шахтера? Потому что уровень чемпионата, уровень команды.
Не смотрят по чемпионату – смотрят по еврокубкам. Если бы «Динамо» прилично играло в Лиге Европы, выигрывало, то я уверен, что больше игроков выступало бы за сборную», – сказал Бущан.
Ранее сообщалось, что Бущан признался, что сожалеет о сорванном трансфере в клуб АПЛ
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