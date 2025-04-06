Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины

Украинский голкипер Георгий Бущан припомнил свой дебют за национальную сборную Украины. Футболист объяснил, почему мало игроков «Динамо» вызывается к расположению «сине-желтых».

«Повезло 100%, но я скажу почему. Там ковид, там то. Был шанс и я его использовал. В сборной конкуренцию ты можешь проиграть только игрой за клуб. Почему сейчас в сборной играет большинство игроков из Шахтера? Потому что уровень чемпионата, уровень команды.

Не смотрят по чемпионату – смотрят по еврокубкам. Если бы «Динамо» прилично играло в Лиге Европы, выигрывало, то я уверен, что больше игроков выступало бы за сборную», – сказал Бущан.

Ранее сообщалось, что Бущан признался, что сожалеет о сорванном трансфере в клуб АПЛ