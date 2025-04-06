Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я очень хотел уйти. Все для этого сделал»

Бывший капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко признался, что в свое время хотел покинуть «горняков» ради выступлений в топ-чемпионате Европы.

«Я очень хотел уйти в Европу. Мы сейчас видим, как ребята говорят: «Туда хочу пойти, сюда хочу пойти». Все мы футболисты и у всех есть мечта поиграть на самом высоком уровне, где играют лучшие игроки мира. Но чтобы жалеть – от меня мало что зависело.

Я всегда говорю молодым ребятам – ты должен сделать все, что он зависит. Ты делал выбор, а как все будет от тебя не очень зависит. Я свой выбор сделал, но так получилось, что пойти я не смог. Потому остался в «Шахтере».

Но мы играли в Лиге чемпионов с большими клубами, выигрывали у больших клубов, были хорошие матчи. Прошли многие с «Шахтером», когда война началась, поэтому такая судьба. Я для этого все сделал, не получилось, но сказать, что я расстроен тем, что я остался в «Шахтере», я не могу», – сказал Степаненко.

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