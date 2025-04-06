Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я очень хотел уйти. Все для этого сделал»
Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 08:17 | Обновлено 06 апреля 2025, 08:18
496
0

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я очень хотел уйти. Все для этого сделал»

Тарас хотел попробовать свои силы в топ-чемпионате Европы

06 апреля 2025, 08:17 | Обновлено 06 апреля 2025, 08:18
496
0
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я очень хотел уйти. Все для этого сделал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Бывший капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко признался, что в свое время хотел покинуть «горняков» ради выступлений в топ-чемпионате Европы.

«Я очень хотел уйти в Европу. Мы сейчас видим, как ребята говорят: «Туда хочу пойти, сюда хочу пойти». Все мы футболисты и у всех есть мечта поиграть на самом высоком уровне, где играют лучшие игроки мира. Но чтобы жалеть – от меня мало что зависело.

Я всегда говорю молодым ребятам – ты должен сделать все, что он зависит. Ты делал выбор, а как все будет от тебя не очень зависит. Я свой выбор сделал, но так получилось, что пойти я не смог. Потому остался в «Шахтере».

Но мы играли в Лиге чемпионов с большими клубами, выигрывали у больших клубов, были хорошие матчи. Прошли многие с «Шахтером», когда война началась, поэтому такая судьба. Я для этого все сделал, не получилось, но сказать, что я расстроен тем, что я остался в «Шахтере», я не могу», – сказал Степаненко.

Ранее Тарас Степаненко выбрал нового тренера для донецкого «Шахтера»

По теме:
Металлист – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Буковина – Кудровка. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Верес
Тарас Степаненко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ван Бастен объяснил, почему Марадона лучше Месси
Футбол | 06 апреля 2025, 00:18 3
Ван Бастен объяснил, почему Марадона лучше Месси
Ван Бастен объяснил, почему Марадона лучше Месси

Марко назвал сильные стороны аргентинца

АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
Футбол | 05 апреля 2025, 21:55 3
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»

Украинский вратарь недавно получил травму

Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Футбол | 05.04.2025, 15:02
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
Футбол | 05.04.2025, 15:11
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
Проба пера. Почему у Александрии пока нет стратегии развития вдолгую
Футбол | 06.04.2025, 07:00
Проба пера. Почему у Александрии пока нет стратегии развития вдолгую
Проба пера. Почему у Александрии пока нет стратегии развития вдолгую
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
05.04.2025, 20:45 1
Футбол
БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
04.04.2025, 15:36 2
Футбол
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
04.04.2025, 12:42 5
Футбол
«Его ждет великая карьера». Анчелотти похвалил голкипера Реала
«Его ждет великая карьера». Анчелотти похвалил голкипера Реала
04.04.2025, 18:22 2
Футбол
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
05.04.2025, 23:41 5
Бокс
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
04.04.2025, 20:54 8
Футбол
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
04.04.2025, 08:24 2
Бокс
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
05.04.2025, 15:55 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем