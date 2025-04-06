6 апреля на турнире в Чарльстоне между собой сыграют Джессика Пегула (WTA 4) и София Кенин (WTA 44).

Матч начнется в 21:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Джессика Пегула

Этот сезон Пегула проводит на высоком уровне, на ее счету уже четвертый финал, но пока она выиграла только турнир в Остине. На последнем турнире в Майами спортсменка дошла до финала, где проиграла первой ракетке мира, белоруской «нейтралке» Арине Соболенко.

На грунте теннисистка тоже играет хорошо, начала она турнир с победы над Шиманович – 6:0, 6:3, потом прошла австралийку Томлянович – 6:3, 6:2. Были проблемы против землячки Коллинз, когда Пегула горела 1:6, 0:2, а потом выиграла 12 геймов из 13 – 6:3, 6:0. Были проблемы и в полуфинале против Александровой, когда в решающем третьем сете удалось отыграться со счета 2:4. В итоге – 6:2, 2:6, 7:5.

31-летняя спортсменка уже успела провести в текущем сезоне 30 матчей, в которых одержала 24 победы.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

София Кенин

В этом сезоне на харде Кенин не впечатлила, на ее счету 12 побед в 20 играх на этом покрытии. Лучше всего она сыграла в Дубае, где смогла дойти до четвертьфинала турнира. Первый же турнир на грунте спортсменка сумела провести мощно, ведь добралась до финала.

Список соперниц у Кенин приличный. Вначале она прошла Бернарду Перу – 6:3, 6:4, потом разгромила известную Белинду Бенчич – 6:0, 6:3. Далее удалось разобраться с новоиспеченной австралийкой Дарьей Касаткиной – 6:3, 7:6.

В четвертьфинале была победа над «нейтралкой» Анной Калинской – 6:4, 6:3. В полуфинале против американки Анисимовой, София вела со счетом 5:2 в первом сете и соперница снялась с матча. Стоит обратить внимание, что четыре теннисистки из пяти, которых прошла Кенин, были выше в рейтинге.

Getty Images/Global Images Ukraine. София Кенин

Личные встречи

В очных противостояниях счет 3:2 в пользу Пегулы, но если брать матчи на грунте, здесь равенство – 1:1. Матчи соперниц проходят в упорной борьбе, в четырех матчах из пяти игралось по три сета. Последний раз теннисистки пересекались на ранней стадии US Open в прошлом году, тогда в двух сетах выиграла Пегула – 7:6, 6:3.

Прогноз

Учитывая текущую форму, Пегула выглядит фаворитом предстоящей пары. Такое американское дерби должно быть интересным. Учитывая историю личных встреч, матч вполне может затянуться.

Поставлю на тотал больше 20,5 геймов, не исключено, что победитель снова определится в трех сетах.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.75.