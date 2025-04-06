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Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 04:55 |
45
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Верес

Поединок 23-го тура УПЛ 2024/25 состоится 6 апреля и начнется в 18:00 по Киеву

06 апреля 2025, 04:55 |
45
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Верес
ФК Шахтер

6 апреля донецкий Шахтер сыграет против Вереса из города Ровно в матче 23-го тура УПЛ 2024/25.

Поединок пройдет в Киеве на арене «Левый Берег». Старт встречи запланирован на 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом противостояния горняки занимают третье место в таблице чемпионата Украины с 44 очками. У Вереса 29 пунктов и восьмая строчка.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Верес

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Шахтер – Верес
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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