6 апреля донецкий Шахтер сыграет против Вереса из города Ровно в матче 23-го тура УПЛ 2024/25.

Поединок пройдет в Киеве на арене «Левый Берег». Старт встречи запланирован на 18:00 по Киеву.

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Перед стартом противостояния горняки занимают третье место в таблице чемпионата Украины с 44 очками. У Вереса 29 пунктов и восьмая строчка.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Верес

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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