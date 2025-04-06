Младен БАРТУЛОВИЧ: «Удивительно, но в большинстве мы играли хуже»

Главный тренер «Зари» Младен Бартулович прокомментировал победу на последних секундах над «Ворсклой» в 23-м туре УПЛ

– Всегда рад возвращаться в Полтаву. Поздравляю свою команду с победой! Заслуживали ее. Да, победа была нервная, но мы наработали на победный результат. Большое спасибо ребятам за отношение. Они очень хотели выиграть сегодня.

– Сегодня, после того, как вы начали играть в большинстве, почему-то многое не получалось у «Зари»

– До красной карты мы играли лучше и имели лучшие моменты. После того, как у соперника удалили игрока, был период, когда мы приходили в себя. Но все это исключительно психология. Где-то, расслаблялись. Минут 15-20 были очень плохие. По поводу этого уже разговаривали с командой в раздевалке. Будем разбирать.

– В некоторых моментах «Заря» не очень уверенно действовала в обороне.

– Это вопрос концентрации, а также хорошей игры соперников. «Ворскла» – очень хорошая команда. Мы же не играем с любителями. Футбол это игра, в которой моменты есть и будут у каждого.

– Скоро ли вернется на поле Владислав Вакула?

– Вчера он почувствовал боль в колене. Проблемы есть и у Белоцерковца. Тяжелая ситуация была на флангах. Плюс, много игроков на желтых карточках.