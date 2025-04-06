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Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 02:40 | Обновлено 06 апреля 2025, 02:53
140
0

Юрий МАКСИМОВ: «Команде нечего сказать....Все расстроены»

«Ворскла» упустила ничью за несколько секунд до финального свистка

06 апреля 2025, 02:40 | Обновлено 06 апреля 2025, 02:53
140
0
Юрий МАКСИМОВ: «Команде нечего сказать....Все расстроены»
ФК Ворскла. Юрий Максимов

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал драматическое поражение от «Зари» в матче 23-го тура УПЛ.

– Проигрывали 0:1. Еще и остались в меньшинстве. Но терять было нечего, надо было играть в рискованный футбол. Сделали замены и выпустили игроков атаки. Надо было отыграться - и отыгрались. Но досадный гол в конце...

– Видимо, ничего ребятам и не говорили после игры?

– Да, а что говорить... Все расстроенные сидят. Здесь только благодарность. Они играли, старались, но это футбол. Тяжело на последних минутах пропускать. Что-то такое творится.

– Мог бы арбитр не давать вторую желтую, или все же она заслуженная?

– Мы Александра предупреждали, что он уже на желтой и надо играть осторожнее. В том моменте Антюх пробрасывал мяч - и там уже ничего говорить.

– Иеде хорошо сыграл во втором тайме. А почему не выпускаете его с первых минут?

– Он хороший парень. Но на тренировках не выкладывается на полную. Дали играть столько, сколько посчитали нужным. Мы на него рассчитываем - и на следующую игру также.

– А какая ситуация с Ндукве?

– Ну, так же выпускаем настолько, насколько игрок готов. Когда другие игроки подсаживаются, он выходит.

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Александр Сильченко Источник: ФК Ворскла
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