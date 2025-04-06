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ATP
06 апреля 2025, 04:30 | Обновлено 06 апреля 2025, 04:36
75
0

Янник СИННЕР: «Я выбрал меньшее зло, хотя это и было несправедливо»

Итальянский теннисист впервые нарушил свое молчание после дисквалификации

06 апреля 2025, 04:30 | Обновлено 06 апреля 2025, 04:36
75
0
Янник СИННЕР: «Я выбрал меньшее зло, хотя это и было несправедливо»
AFP. Янник Синнер

Первая ракетка мирового рейтинга ATP Янник Синнер впервые нарушил свое молчание после спорной дисквалификации из-за положительных допинг-проб в начале этого года. В интервью Sky Italy 23-летний теннисист поделился эмоциональным хаосом, который он пережил после отстранения от соревнований.

Синнер был дисквалифицирован 15 февраля 2025 года после достижения быстрого соглашения с WADA, что позволило ему избежать длительного судебного разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Дисквалификация заканчивается 4 мая, что позволит итальянцу вернуться в большой теннис уже на Открытом чемпионате Италии в Риме – всего за несколько недель до старта Ролан Гаррос во Франции.

Действующий чемпион Открытого чемпионата Австралии рассказал, что, несмотря на споры вокруг его имени, он получил много сил от своего ближайшего окружения, включая близких друзей и семью.

«Я был очень уязвим после того, что произошло. Но в жизни вы постоянно учитесь. Год за годом я узнаю себя лучше. Близкие мне люди дали мне силы это понять и двигаться вперед».

Синнер признался, что, хотя и не полностью согласен с решением, он решил принять наказание, чтобы избежать еще больших споров. Столкнувшись с угрозой более длительного приговора, Янник решил принять условия трехмесячной дисквалификации.

«Решение о достижении соглашения было очень быстрым, хотя я не был полностью согласен. В конце концов, я выбрал меньшее зло, хотя это и было несправедливо. Но могла быть и большая несправедливость. Даже если иногда мне кажется, что то, через что я прохожу, немного несправедливо, но также верно и то, что все могло быть намного хуже, верно?»

Итальянский теннисист признался, что ему потребовалось время, чтобы оправиться от случившегося, и что были проблемы, с которыми он столкнулся во время своего отсутствия в большом спорте.

«Я многому научился, и уже знаю, что теннис – это не самое главное. Есть люди, которым не все равно: семья всегда будет на первом месте, друзья имеют решающее значение. Но прежде всего, хорошо, когда рядом с тобой есть люди, которым ты можешь доверять.

Я чувствую себя очень хорошо. Я отдохнул, поэтому я счастлив. Честно говоря, я делал много разных вещей, я проводил много времени со своей семьей, особенно с отцом.

Мы делали разные вещи с моими лучшими друзьями, которые находятся в Монте-Карло. Я катался на картинге, мы катались на велосипедах, короче говоря, делали много нового», – рассказал теннисист.

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Янник Синнер WADA дисквалификация допинг
Вячеслав Кулаковский Источник
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