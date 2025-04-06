Александрия – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
6 апреля в 13:00 состоится матч 23-го тура Чемпионата Украины
6 апреля будет сыгран матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдут команды «Александрия» и «Кривбасс».
Запланировано, что местом проведения игры станет стадион «Ника» в Александрии.
Начнется поединок в 13:00 по Киеву.
В турнирной таблице «Александрия» находится на второй позиции (50 очков), а вот «Кривбасс» занимает пятое место (35 баллов).
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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