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Премьер-лига
Александрия
06.04.2025 13:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 00:45 | Обновлено 06 апреля 2025, 00:51
11
0

Александрия – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 апреля в 13:00 состоится матч 23-го тура Чемпионата Украины

06 апреля 2025, 00:45 | Обновлено 06 апреля 2025, 00:51
11
0
Александрия – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

6 апреля будет сыгран матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдут команды «Александрия» и «Кривбасс».

Запланировано, что местом проведения игры станет стадион «Ника» в Александрии.

Начнется поединок в 13:00 по Киеву.

В турнирной таблице «Александрия» находится на второй позиции (50 очков), а вот «Кривбасс» занимает пятое место (35 баллов).

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Александрия – Кривбасс
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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