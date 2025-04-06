Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Кривбасс

В воскресенье, 6 апреля, будет проведен матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Александрия» и «Кривбасс».

Противостояние состоится на стадионе «Ника» в Александрии.

Арбитром матча станет Шандор Александр из Львова.

Стартовый свисток прозвучит в 13.00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.