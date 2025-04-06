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Украина. Первая лига
06 апреля 2025, 00:36 | Обновлено 06 апреля 2025, 00:45
15
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Кривбасс

6 апреля в 13:00 состоится матч 23-го тура Чемпионата Украины

06 апреля 2025, 00:36 | Обновлено 06 апреля 2025, 00:45
15
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Кривбасс
УПЛ

В воскресенье, 6 апреля, будет проведен матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Александрия» и «Кривбасс».

Противостояние состоится на стадионе «Ника» в Александрии.

Арбитром матча станет Шандор Александр из Львова.

Стартовый свисток прозвучит в 13.00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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