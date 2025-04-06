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Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 00:20 | Обновлено 06 апреля 2025, 00:21
65
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Левый Берег

6 апреля в 15:30 состоится матч 19-го тура УПЛ

06 апреля 2025, 00:20 | Обновлено 06 апреля 2025, 00:21
65
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Левый Берег
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

В воскресенье, 6 апреля, в 15:30 состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Левый Берег».

Команды встретятся на стадионе «Динамо» в городе Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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