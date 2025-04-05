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Испания
05 апреля 2025, 22:23 | Обновлено 05 апреля 2025, 22:46
279
0

ВИДЕО. Счет равный. Натан забил в ворота Барселоны

Защитник забил головой после стандарта

05 апреля 2025, 22:23 | Обновлено 05 апреля 2025, 22:46
279
0
ВИДЕО. Счет равный. Натан забил в ворота Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Натан

В субботу, 5 апреля, проходит матч 30-го тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Бетисом».

Встречу принимает Монтжуик в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 17-ой минуте защитник гостей Натан сравнял счет. 1:1 на табло Монтужика.

❗️ ВИДЕО. Счет равный. Натан забил в ворота Барселоны

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Барселона Бетис чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Барселона - Бетис Натан
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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