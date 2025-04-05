В субботу, 5 апреля, проходит матч 30-го тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Бетисом».

Встречу принимает Монтжуик в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 17-ой минуте защитник гостей Натан сравнял счет. 1:1 на табло Монтужика.

❗️ ВИДЕО. Счет равный. Натан забил в ворота Барселоны