Испания05 апреля 2025, 22:23 | Обновлено 05 апреля 2025, 22:46
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ВИДЕО. Счет равный. Натан забил в ворота Барселоны
Защитник забил головой после стандарта
05 апреля 2025, 22:23 | Обновлено 05 апреля 2025, 22:46
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В субботу, 5 апреля, проходит матч 30-го тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Бетисом».
Встречу принимает Монтжуик в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 17-ой минуте защитник гостей Натан сравнял счет. 1:1 на табло Монтужика.
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