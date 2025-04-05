В субботу, 5 апреля, проходит матч 30-го тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Бетисом».

Встречу принимает Монтжуик в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

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На 8-ой минуте полузащитник хозяев Гави открыл счет.

❗️ ВИДЕО. Быстро. Гави забил в ворота Бетиса