Испания05 апреля 2025, 22:17 | Обновлено 05 апреля 2025, 22:46
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ВИДЕО. Быстро. Гави забил в ворота Бетиса
Счет был открыт на 8-й минуте
05 апреля 2025, 22:17 | Обновлено 05 апреля 2025, 22:46
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В субботу, 5 апреля, проходит матч 30-го тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Бетисом».
Встречу принимает Монтжуик в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
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На 8-ой минуте полузащитник хозяев Гави открыл счет.
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