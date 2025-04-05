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Испания
05 апреля 2025, 22:17 | Обновлено 05 апреля 2025, 22:46
180
0

ВИДЕО. Быстро. Гави забил в ворота Бетиса

Счет был открыт на 8-й минуте

05 апреля 2025, 22:17 | Обновлено 05 апреля 2025, 22:46
180
0
ВИДЕО. Быстро. Гави забил в ворота Бетиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

В субботу, 5 апреля, проходит матч 30-го тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Бетисом».

Встречу принимает Монтжуик в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 8-ой минуте полузащитник хозяев Гави открыл счет.

❗️ ВИДЕО. Быстро. Гави забил в ворота Бетиса

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Барселона Бетис чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Барселона - Бетис Гави
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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