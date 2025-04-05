Игрок Зари: «Почему-то решили, что легко обыграем Ворсклу. Где-то повезло»

В поединке 23 тура чемпионата УПЛ футболисты «Ворсклы» дома уступили «Заре» 1:2.

Один из лидеров гостей Роман Вантух эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло «Заре» склонить чашу весов на свою сторону.

– Мы хорошо провели первый тайм. Единственное, что не удалось, так это открыть счет. Но почти сразу после перерыва добились своего, когда отличился Будковский. А потом чуть не создали себе серьезные проблемы. Ибо после того, как через несколько минут был удален полтавчанин Скляр, почему-то решили, что без труда доведем дело до победы. Хозяева почувствовали изменение в нашем настроении, прибавили обороты и усложнили нам жизнь, заслуженно выровняв положение.

И только после этого мы пришли в себя, начали больше атаковать флангами и таки вырвали победу. Хотя где-то без фарта не обошлось, ведь стоило Мичину нанести точный удар, как сразу раздался финальный свисток. Как видите, с приключениями, однако одержали верх».

Сейчас «Заря» набрала 32 очка и поднялась на шестое место в УПЛ.