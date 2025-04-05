Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нагорняк рассказал, благодаря чему Эпицентр одержал волевую победу над ЮКСА
Украина. Первая лига
05 апреля 2025, 20:59 |
289
0

Нагорняк рассказал, благодаря чему Эпицентр одержал волевую победу над ЮКСА

Коуч недоволен игрой в обороне

05 апреля 2025, 20:59 |
289
0
Нагорняк рассказал, благодаря чему Эпицентр одержал волевую победу над ЮКСА
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Лидер «чемпионской» группы Первой лиги по футболу «Эпицентр» начал второй этап с волевой победы над ФК «ЮКСА» – 4:3.

Наставник подолян Сергей Нагорняк эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным добиться перелома в поединке с командой из Тарасовки:

«Первым таймом остался недоволен. И не только потому, что подопечные много ошибались, а хуже всего, что пропустили.

В перерыве попросил ребят больше дорожить мячом, добавить в агрессии, конечно, не обошлось и без определенных тактических перестроений. Считаю, что мы наиграли на четыре забитых мяча и по второй 45-минутке у меня могло не быть вопросов к подопечным. Но в компенсированное время снова не обошлось без провала в обороне, что позволило гостям сократить отставание до минимума. Поэтому, конечно, радует, что добыли три важных пункта, однако еще есть над чем работать.

К сожалению, серьезно был травмирован игрок гостей Мельник и от имени нашей команды хочу пожелать ему быстро вернуться в строй».

Сейчас «Эпицентр» возглавляет турнирную таблицу в «чемпионской» группе, набрав 32 очка.

Ранее сообщалось о том, что что что «Эпицентр» в матче с семью голами переиграл ЮКСА.

По теме:
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Это будет действительно дерби»
Встреча прямых конкурентов. Агробизнес минимально уступил СК Полтаве
Полузащитник Буковины: «Нас устроит только победа»
ЮКСА Тарасовка Первая лига Украины Эпицентр Каменец-Подольский Сергей Нагорняк
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обидное сравнение. Экс-работник Шахтера неоднозначно высказался о горняках
Футбол | 05 апреля 2025, 19:05 6
Обидное сравнение. Экс-работник Шахтера неоднозначно высказался о горняках
Обидное сравнение. Экс-работник Шахтера неоднозначно высказался о горняках

Жозе Боту решил на примерах порассуждать о статусе своей нынешней должности в «Фламенго»

Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Футбол | 05 апреля 2025, 04:24 3
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала

Лука похвалил Франа Гарсию

Месси промахнулся с пенальти 31 раз за карьеру. Сколько промахов у Роналду?
Футбол | 05.04.2025, 02:31
Месси промахнулся с пенальти 31 раз за карьеру. Сколько промахов у Роналду?
Месси промахнулся с пенальти 31 раз за карьеру. Сколько промахов у Роналду?
Источник: Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
Футбол | 05.04.2025, 07:46
Источник: Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
Источник: Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
Ярослав РАКИЦКИЙ: «Черноморец должен играть в УПЛ. И только тут»
Футбол | 05.04.2025, 20:47
Ярослав РАКИЦКИЙ: «Черноморец должен играть в УПЛ. И только тут»
Ярослав РАКИЦКИЙ: «Черноморец должен играть в УПЛ. И только тут»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Разработан новый формат Кубка Украины. Повлияет на Динамо и Шахтер
Разработан новый формат Кубка Украины. Повлияет на Динамо и Шахтер
04.04.2025, 02:35 8
Футбол
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
04.04.2025, 20:54 8
Футбол
Уоррен и Хирн единогласно назвали самый ожидаемый бой в хевивейте
Уоррен и Хирн единогласно назвали самый ожидаемый бой в хевивейте
03.04.2025, 16:13
Бокс
Свитолина призналась, чем планирует заниматься после завершения карьеры
Свитолина призналась, чем планирует заниматься после завершения карьеры
04.04.2025, 14:39
Теннис
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
04.04.2025, 23:37 1
Футбол
В УЕФА рассказали, когда россия вернется в футбол
В УЕФА рассказали, когда россия вернется в футбол
03.04.2025, 18:10 4
Футбол
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
04.04.2025, 01:56 2
Футбол
БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
04.04.2025, 15:36 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем