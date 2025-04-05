Нагорняк рассказал, благодаря чему Эпицентр одержал волевую победу над ЮКСА

Лидер «чемпионской» группы Первой лиги по футболу «Эпицентр» начал второй этап с волевой победы над ФК «ЮКСА» – 4:3.

Наставник подолян Сергей Нагорняк эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным добиться перелома в поединке с командой из Тарасовки:

«Первым таймом остался недоволен. И не только потому, что подопечные много ошибались, а хуже всего, что пропустили.

В перерыве попросил ребят больше дорожить мячом, добавить в агрессии, конечно, не обошлось и без определенных тактических перестроений. Считаю, что мы наиграли на четыре забитых мяча и по второй 45-минутке у меня могло не быть вопросов к подопечным. Но в компенсированное время снова не обошлось без провала в обороне, что позволило гостям сократить отставание до минимума. Поэтому, конечно, радует, что добыли три важных пункта, однако еще есть над чем работать.

К сожалению, серьезно был травмирован игрок гостей Мельник и от имени нашей команды хочу пожелать ему быстро вернуться в строй».

Сейчас «Эпицентр» возглавляет турнирную таблицу в «чемпионской» группе, набрав 32 очка.

Ранее сообщалось о том, что что что «Эпицентр» в матче с семью голами переиграл ЮКСА.