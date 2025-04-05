Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милевский откровенно рассказал, что он хочет от Ваната
Украина. Премьер лига
05 апреля 2025, 21:38 |
645
1

Милевский откровенно рассказал, что он хочет от Ваната

Артем желает нападающему «Динамо» переезда в европейский клуб

05 апреля 2025, 21:38 |
645
1
Милевский откровенно рассказал, что он хочет от Ваната
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий «Динамо» Артем Милевский рассказал, чего он ждет он нападающего киевлян Владислава Ваната.

– Почему ты так «грузишь» Ваната?

– Я просто хочу, чтобы лучше играл, поехал в какой-то зарубежный клуб. Хочу, чтобы у него все получалось, и он забил много голов. Я не душу его.

В этом сезоне на клубном уровне за «Динамо» Ванат провел 35 матчей, забил 17 голов и отдал пять ассистов.

У Милевского и Ваната возник конфликт после неудачной шутки Владислава.

Ранее легенда «Динамо» Андрей Ярмоленко отреагировал на конфликт между Артемом Милевским и Владиславом Ванатом.

По теме:
Динамо – Левый Берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игрок Зари: «Почему-то решили, что легко обыграем Ворсклу. Где-то повезло»
Шахтер – Верес. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев Артем Милевский Владислав Ванат Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Футбол | 05 апреля 2025, 04:24 3
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала

Лука похвалил Франа Гарсию

Одесса негостеприимна к Григорчуку. Черноморец минимально одолел ЛНЗ
Футбол | 05 апреля 2025, 17:30 29
Одесса негостеприимна к Григорчуку. Черноморец минимально одолел ЛНЗ
Одесса негостеприимна к Григорчуку. Черноморец минимально одолел ЛНЗ

Первый визит тренера ЛНЗ в нечужой ему город завершился поражением от аутсайдера

Раньери назвал футболиста Ромы, который его злит и радует одновременно
Футбол | 04.04.2025, 22:55
Раньери назвал футболиста Ромы, который его злит и радует одновременно
Раньери назвал футболиста Ромы, который его злит и радует одновременно
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Футбол | 05.04.2025, 15:02
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
Футбол | 05.04.2025, 21:16
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
А я гадав, маєчку з автографом попросить.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
04.04.2025, 07:34 1
Бокс
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
03.04.2025, 17:08 15
Футбол
Известно, сколько денег заработает Джошуа за бой с Джейком Полом
Известно, сколько денег заработает Джошуа за бой с Джейком Полом
04.04.2025, 04:06 3
Бокс
Разработан новый формат Кубка Украины. Повлияет на Динамо и Шахтер
Разработан новый формат Кубка Украины. Повлияет на Динамо и Шахтер
04.04.2025, 02:35 8
Футбол
Яремчук может вернуться в УПЛ. Его хочет видеть украинский гранд
Яремчук может вернуться в УПЛ. Его хочет видеть украинский гранд
03.04.2025, 22:13 21
Футбол
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
05.04.2025, 08:30
Футбол
Свитолина призналась, чем планирует заниматься после завершения карьеры
Свитолина призналась, чем планирует заниматься после завершения карьеры
04.04.2025, 14:39
Теннис
16-летняя американская теннисистка еще не отдала соперницам ни одного сета
16-летняя американская теннисистка еще не отдала соперницам ни одного сета
04.04.2025, 07:40 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем