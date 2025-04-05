Милевский откровенно рассказал, что он хочет от Ваната
Артем желает нападающему «Динамо» переезда в европейский клуб
Бывший нападающий «Динамо» Артем Милевский рассказал, чего он ждет он нападающего киевлян Владислава Ваната.
– Почему ты так «грузишь» Ваната?
– Я просто хочу, чтобы лучше играл, поехал в какой-то зарубежный клуб. Хочу, чтобы у него все получалось, и он забил много голов. Я не душу его.
В этом сезоне на клубном уровне за «Динамо» Ванат провел 35 матчей, забил 17 голов и отдал пять ассистов.
У Милевского и Ваната возник конфликт после неудачной шутки Владислава.
Ранее легенда «Динамо» Андрей Ярмоленко отреагировал на конфликт между Артемом Милевским и Владиславом Ванатом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лука похвалил Франа Гарсию
Первый визит тренера ЛНЗ в нечужой ему город завершился поражением от аутсайдера