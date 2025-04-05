Стали известны стартовые составы на матч Барселона – Бетис
Матч 30-го тура Ла Лиги начнется в 22:00 по киевскому времени
В субботу, 5 апреля, состоится матч 30-го тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Бетисом».
Встречу примет Монтжуик в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.
Барселона: Щенсны, Бальде, Араухо, Кубарси, Кунде, де Йонг, Педри, Торрес, Гави, Ямаль, Левандовски
Бетис: Адриан, Перро, Натан, Бартра, Руибаль, Форнальс, Жони, Альтимира, Антони, Ло Чельсо, Эрнандес
Стартовые составы на матч «Барселона» – «Бетис»:
🚨 BARÇA XI 🚨#BarçaBetis pic.twitter.com/SY7tEMBeJn— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 5, 2025
💚🤍💚— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) April 5, 2025
¡Nuestro once inicial para el #BarçaRealBetis!#DíaDeBetis pic.twitter.com/f0WeRlwDA8
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