Стали известны стартовые составы на матч Барселона – Бетис

В субботу, 5 апреля, состоится матч 30-го тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Бетисом».

Встречу примет Монтжуик в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Барселона: Щенсны, Бальде, Араухо, Кубарси, Кунде, де Йонг, Педри, Торрес, Гави, Ямаль, Левандовски

Бетис: Адриан, Перро, Натан, Бартра, Руибаль, Форнальс, Жони, Альтимира, Антони, Ло Чельсо, Эрнандес

Стартовые составы на матч «Барселона» – «Бетис»: