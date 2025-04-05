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Испания
05 апреля 2025, 20:49 | Обновлено 05 апреля 2025, 21:49
607
0

Стали известны стартовые составы на матч Барселона – Бетис

Матч 30-го тура Ла Лиги начнется в 22:00 по киевскому времени

05 апреля 2025, 20:49 | Обновлено 05 апреля 2025, 21:49
607
0
Стали известны стартовые составы на матч Барселона – Бетис
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

В субботу, 5 апреля, состоится матч 30-го тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Бетисом».

Встречу примет Монтжуик в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Барселона: Щенсны, Бальде, Араухо, Кубарси, Кунде, де Йонг, Педри, Торрес, Гави, Ямаль, Левандовски

Бетис: Адриан, Перро, Натан, Бартра, Руибаль, Форнальс, Жони, Альтимира, Антони, Ло Чельсо, Эрнандес

Стартовые составы на матч «Барселона» – «Бетис»:

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Ла Лига Барселона Бетис Барселона - Бетис чемпионат Испании по футболу стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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