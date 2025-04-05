Неожиданно. Вердер дома разобрался с Айнтрахтом
Коллектив из Франкфурта не смог забить ни гола
В субботу, 5 апреля, состоялся матч 28-го тура Бундеслиги между бременским «Вердером» и франкфуртским «Анйтрахтом».
Встречу принимал Везерштадион в Бремене.
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Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0 над идущими в зоне Лиги чемпионов «орлами», тем самым существенно усложнив их положение в борьбе за еврокубки.
После этого матча «Вердер» с 39 очками расположился на 10-м месте, а «Айнтрахт» с 48 баллами остался 3-м.
Бундеслига. 28-й тур
Вердер – Айнтрахт – 2:0
Голы: Бюрке, 28, Шмид, 84
Фото матча:
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