Неожиданно. Вердер дома разобрался с Айнтрахтом

В субботу, 5 апреля, состоялся матч 28-го тура Бундеслиги между бременским «Вердером» и франкфуртским «Анйтрахтом».

Встречу принимал Везерштадион в Бремене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0 над идущими в зоне Лиги чемпионов «орлами», тем самым существенно усложнив их положение в борьбе за еврокубки.

После этого матча «Вердер» с 39 очками расположился на 10-м месте, а «Айнтрахт» с 48 баллами остался 3-м.

Бундеслига. 28-й тур

Вердер – Айнтрахт – 2:0

Голы: Бюрке, 28, Шмид, 84

Фото матча: