Ярослав РАКИЦКИЙ: «Черноморец должен играть в УПЛ. И только тут»

Экс-игрок Шахтера и сборной Украины Ярослав Ракицкий, который недавно перебрался в Черноморец, оценил победу в матче с ЛНЗ и турнирную ситуацию в УПЛ.

«Во-первых, хочу подчеркнуть, что такой город как Одесса заслуживает команду именно в Премьер-лиге. Только высший футбольный дивизион, ни один другой. И очень надеюсь, что руководство Одесской области позволит болельщикам посещать наш стадион. Нам важно играть при поддержке ультрас. 2000 фанатов на арене – и это совсем другая атмосфера. Черноморец этого заслуживает».

«Что касается сегодняшней игры, то, конечно, приятно помочь команде получить положительный результат. Я понимаю, что, возможно, еще не на 100 процентов готов, но оставил на поле себя полностью. У ЛНЗ хорошая команда, но мы сегодня были лучшими в борьбе, выходе из защиты в атаку, агрессии, острыми были наши стандарты. В конце концов, нам эта победа была важнее. Все понимают цену этих трех очков».

«Всем хотелось поддержать Александра Николаевича, который только начал работу в клубе. За себя скажу, что сразу согласился на предложение своего многолетнего одноклубника и друга. Очень уважаю Николаевича, он настоящий профессионал. И верю, что совместными усилиями мы сохраним «Черноморец» в Премьер-лиге».

«Еще раз спасибо болельщикам за поддержку. И очень хотелось бы, что вас на стадионе в следующий раз было больше», – сказал Ракицкий.

Команда в УПЛ идет на 15-й позиции в зоне прямого вылета.