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Англия
05 апреля 2025, 19:33 | Обновлено 05 апреля 2025, 20:05
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0

ФОТО. Не было везения. Забарный едва не забил первый гол в сезоне

Соперника спасла перекладина

05 апреля 2025, 19:33 | Обновлено 05 апреля 2025, 20:05
800
0
ФОТО. Не было везения. Забарный едва не забил первый гол в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В матче чемпионата Англии между Вест Хэмом и Борнмутом, который завершился со счетом 2:2, в первом тайме едва не отличился украинский защитник Илья Забарный.

Ключевой игрок Борнмута подключился во время подачи углового и с близкой дистанции головой отправил мяч в перекладину. Это мог быть первый гол Ильи в нынешнем сезоне.

Забарный в нынешнем сезоне провел 32 матча.

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Илья Забарный Борнмут Вест Хэм Английская Премьер-лига фото
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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