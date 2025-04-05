Англия05 апреля 2025, 19:33 | Обновлено 05 апреля 2025, 20:05
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ФОТО. Не было везения. Забарный едва не забил первый гол в сезоне
Соперника спасла перекладина
05 апреля 2025, 19:33 | Обновлено 05 апреля 2025, 20:05
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В матче чемпионата Англии между Вест Хэмом и Борнмутом, который завершился со счетом 2:2, в первом тайме едва не отличился украинский защитник Илья Забарный.
Ключевой игрок Борнмута подключился во время подачи углового и с близкой дистанции головой отправил мяч в перекладину. Это мог быть первый гол Ильи в нынешнем сезоне.
Забарный в нынешнем сезоне провел 32 матча.
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