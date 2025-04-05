ФОТО. Не было везения. Забарный едва не забил первый гол в сезоне

В матче чемпионата Англии между Вест Хэмом и Борнмутом, который завершился со счетом 2:2, в первом тайме едва не отличился украинский защитник Илья Забарный.

Ключевой игрок Борнмута подключился во время подачи углового и с близкой дистанции головой отправил мяч в перекладину. Это мог быть первый гол Ильи в нынешнем сезоне.

Забарный в нынешнем сезоне провел 32 матча.