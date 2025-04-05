Юрий МАКСИМОВ: «Не знаю, что происходит. Мяч не лезет в ворота»

Ворскла в матче чемпионата Украины проиграла Заре 1:2, пропустив гол на 90+4 минуте. Игру оценил наставник Юрий Максимов.

«Тяжело, так как уже рассчитывали на ничью. А для нас ничья как три очка. Хорошо во втором тайме играли после не лучшего первого тайма. Не знаю, что происходит, мяч не лезет в ворота. Ребята расстроены, но я поблагодарил за игру, у меня претензий к ним нет. Отдавались на 100%».

«Хотел в первом тайме заменить Челядина? Не знаю, что с Артемкой происходит, но что-то случается. Там не добежал, тут не добежал. Мы на него рассчитываем... Не знаю, что происходит», – сказал Максимов.

Команда идет на 14-й позиции в зоне переходных матчей.