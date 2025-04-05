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Турция
05 апреля 2025, 17:59 | Обновлено 05 апреля 2025, 18:05
1117
0

Схватил тренера за нос. Моуриньо получил дисквалификацию

Наставник Фенербахче пропустит три матча команды

05 апреля 2025, 17:59 | Обновлено 05 апреля 2025, 18:05
1117
0
Схватил тренера за нос. Моуриньо получил дисквалификацию
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Федерация футбола Турции дисквалифицировала наставника Фенербахче Жозе Моуриньо на три матча.

Причиной стало поведение португальца, который позволил себе схватить за нос наставника Галатасарая Окана Буркука в матче за Суперкубок Турции.

Это не первая дисквалификация и не первый скандал Моуриньо в Турции. Ранее опытного специалиста обвинили в расизме.

Фенербахче в таблице чемпионата Турции идет на второй позиции с отставанием от Галатасарая в шесть очков.

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Галатасарай Фенербахче Жозе Моуриньо чемпионат Турции по футболу дисквалификация
Иван Зинченко Источник: Goal.com
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