Схватил тренера за нос. Моуриньо получил дисквалификацию

Федерация футбола Турции дисквалифицировала наставника Фенербахче Жозе Моуриньо на три матча.

Причиной стало поведение португальца, который позволил себе схватить за нос наставника Галатасарая Окана Буркука в матче за Суперкубок Турции.

Это не первая дисквалификация и не первый скандал Моуриньо в Турции. Ранее опытного специалиста обвинили в расизме.

Фенербахче в таблице чемпионата Турции идет на второй позиции с отставанием от Галатасарая в шесть очков.