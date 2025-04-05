Турция05 апреля 2025, 17:59 | Обновлено 05 апреля 2025, 18:05
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Схватил тренера за нос. Моуриньо получил дисквалификацию
Наставник Фенербахче пропустит три матча команды
05 апреля 2025, 17:59 | Обновлено 05 апреля 2025, 18:05
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Федерация футбола Турции дисквалифицировала наставника Фенербахче Жозе Моуриньо на три матча.
Причиной стало поведение португальца, который позволил себе схватить за нос наставника Галатасарая Окана Буркука в матче за Суперкубок Турции.
Это не первая дисквалификация и не первый скандал Моуриньо в Турции. Ранее опытного специалиста обвинили в расизме.
Фенербахче в таблице чемпионата Турции идет на второй позиции с отставанием от Галатасарая в шесть очков.
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