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Испания
05 апреля 2025, 17:36 | Обновлено 05 апреля 2025, 18:25
722
1

Сменить игру не успел. Озвучена оценка Цыганкова за матч против Алавеса

Украинец появился на 68-й минуте матча

05 апреля 2025, 17:36 | Обновлено 05 апреля 2025, 18:25
722
1
Сменить игру не успел. Озвучена оценка Цыганкова за матч против Алавеса
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Циганков

5 апреля в 30-м туре испанской Ла лиги сошлись команды «Жирона» и «Алавес».

Состоялся матч на стадионе «Монтиливи» в Жироне.

Судьбу поединка решил всего один удар. На 61-й минуте игрок «Алавеса» Карлос Висенте поразил ворота соперника и записал в актив своей команды победу – 1:0.

Украинский спортсмен Виктор Цыганков начал матч со скамейки запасных «Жироны», однако футболист появился на 68-й минуте встречи. Виктору не удалось сменить ход, поэтому статистический портал WhoScored оценил действия украинца в 6.2 балла.

Предполагаемым игроком поединка был признан Висенте, забивший единственный мяч в игре. В общей сложности спортсмен получил от сайта 8.1 балла.

Оценка матча «Жирона» – «Алавес» от WhoScored

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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IGORMUZA
Хто такий Циганов? чому стільки помилок завжди на цьому легендарному сайті?
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