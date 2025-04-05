Сменить игру не успел. Озвучена оценка Цыганкова за матч против Алавеса
Украинец появился на 68-й минуте матча
5 апреля в 30-м туре испанской Ла лиги сошлись команды «Жирона» и «Алавес».
Состоялся матч на стадионе «Монтиливи» в Жироне.
Судьбу поединка решил всего один удар. На 61-й минуте игрок «Алавеса» Карлос Висенте поразил ворота соперника и записал в актив своей команды победу – 1:0.
Украинский спортсмен Виктор Цыганков начал матч со скамейки запасных «Жироны», однако футболист появился на 68-й минуте встречи. Виктору не удалось сменить ход, поэтому статистический портал WhoScored оценил действия украинца в 6.2 балла.
Предполагаемым игроком поединка был признан Висенте, забивший единственный мяч в игре. В общей сложности спортсмен получил от сайта 8.1 балла.
Оценка матча «Жирона» – «Алавес» от WhoScored
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