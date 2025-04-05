Сменить игру не успел. Озвучена оценка Цыганкова за матч против Алавеса

5 апреля в 30-м туре испанской Ла лиги сошлись команды «Жирона» и «Алавес».

Состоялся матч на стадионе «Монтиливи» в Жироне.

Судьбу поединка решил всего один удар. На 61-й минуте игрок «Алавеса» Карлос Висенте поразил ворота соперника и записал в актив своей команды победу – 1:0.

Украинский спортсмен Виктор Цыганков начал матч со скамейки запасных «Жироны», однако футболист появился на 68-й минуте встречи. Виктору не удалось сменить ход, поэтому статистический портал WhoScored оценил действия украинца в 6.2 балла.

Предполагаемым игроком поединка был признан Висенте, забивший единственный мяч в игре. В общей сложности спортсмен получил от сайта 8.1 балла.

Оценка матча «Жирона» – «Алавес» от WhoScored