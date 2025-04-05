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  4. ШАРИЙ: Похоже, что Черноморец находится на аппарате искусственного дыхания
Украина. Премьер лига
05 апреля 2025, 16:50 |
585
0

ШАРИЙ: Похоже, что Черноморец находится на аппарате искусственного дыхания

Судьба одесского клуба вызывает беспокойство

05 апреля 2025, 16:50 |
585
0
ШАРИЙ: Похоже, что Черноморец находится на аппарате искусственного дыхания
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Черноморец

Один из легендарных игроков украинского футбола Иван Шарий, который в период с 1980 по 1985 годы защищал цвета одесского «Черноморца», очень обеспокоен судьбой этого клуба. Об этом он поделился мнением из Sport.ua.

– Те ошибки, которые наблюдались в поединке «Черноморца» с «Карпатами» во Львове, вызвали вопрос: что у футболистов в голове? – сказал он. – Мне очень тяжело понять. Надо действовать благоразумно, а не так, чтобы две необоснованные абсолютно ничем ошибки в собственной штрафной привели к двум подряд пенальти за две минуты. Очень досадно за то, что происходит с «Черноморцем». Смотришь на все это и понимаешь: все, команда «погасла».

Как думаете, сможет ли «Черноморец» спастись от расставания с Премьер-лигой?

– Скажу так: ничего невозможного нет. Это во-первых. А во-вторых, я не вижу у «моряков» потенциала, за счет которого они могли бы побеждать и добывать очки. Очень и очень тяжело. Откровенно говоря, мне бы очень хотелось, чтобы «Черноморец» поднялся из опасной зоны и остался в элите. А потом, чтобы в Одессе собрали команду, способную хотя бы на то, чтобы она находилась в середине турнирной таблицы украинской Премьер-лиги. Еще раз повторюсь: очень досадно за такую ​​команду и такой футбольный город. Но все же будем надеяться, что шансами на сохранение прописки в УПЛ «Черноморец» воспользуется. Как говорится, надежда умирает последней. Впереди еще четверть турнирной дистанции, так что ничего невозможного нет.

– Аналитики подсчитали, что в текущем сезоне одесскую команду в летне-осенний и зимне-весенний периоды пополнило рекордное количество футболистов – 35.

– Ооо, это серьезно... Так что если за один сезон команду пополнило 35 человек, то что можно с нее требовать? Как в таких условиях можно создать боеспособный коллектив «моряков»? Теперь понятно, что 16 – это их место. Нужно, чтобы был скелет, оптимальный состав, сыгранность, стабильность. Создается впечатление, что команда «Черноморец» сейчас никому не нужна. Ясно одно: нужно, чтобы клуб взял такой владелец, который будет по-настоящему болеть за команду и делать все возможное для того, чтобы «Черноморец» возродился и боролся за высокие места.

Если же оставить все в таком состоянии, как есть, то тогда каждый сезон можно менять по 30 человек и ничего не будет меняться абсолютно. Такое впечатление, что «Черноморец» находится на аппарате искусственного дыхания. Очень и очень досадно. Такого раньше никогда не было ни в период проведения чемпионата СССР, ни в независимом чемпионате Украины. И что сделаешь? Наверное, ничего, – считает Шарий.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Иван Шарий инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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