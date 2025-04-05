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Англия
05 апреля 2025, 16:18 | Обновлено 05 апреля 2025, 16:30
235
0

Забарный готов? Стали известны составы команды на матч Вест Хэм – Борнмут

Матч будет стартовать 5 апреля в 17:00

05 апреля 2025, 16:18 | Обновлено 05 апреля 2025, 16:30
235
0
Забарный готов? Стали известны составы команды на матч Вест Хэм – Борнмут
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Ближе к вечеру, 5 апреля, состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Вест Хэм» и «Борнмут».

Хозяевами в поединке станут «молотобойцы», которые примут соперника на своем стадионе в Лондоне.

Тренерский штаб «Борнмута» решил с первых минут выпустить украинского защитника Илью Забарного, для которого эта игра станет 32 в текущем сезоне.

Планируется, что стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Перед началом встречи «Борнмут» занимает 10-е место (44 пункта), а вот «Вест Гэм» располагается ниже – 16-е место (34 балла).

Стартовые составы на матч «Вест Хэм» – «Борнмут»

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Илья Забарный Вест Хэм Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вест Хэм - Борнмут стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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