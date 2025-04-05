Забарный готов? Стали известны составы команды на матч Вест Хэм – Борнмут

Ближе к вечеру, 5 апреля, состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Вест Хэм» и «Борнмут».

Хозяевами в поединке станут «молотобойцы», которые примут соперника на своем стадионе в Лондоне.

Тренерский штаб «Борнмута» решил с первых минут выпустить украинского защитника Илью Забарного, для которого эта игра станет 32 в текущем сезоне.

Планируется, что стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Перед началом встречи «Борнмут» занимает 10-е место (44 пункта), а вот «Вест Гэм» располагается ниже – 16-е место (34 балла).

Стартовые составы на матч «Вест Хэм» – «Борнмут»