Забарный готов? Стали известны составы команды на матч Вест Хэм – Борнмут
Матч будет стартовать 5 апреля в 17:00
Ближе к вечеру, 5 апреля, состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Вест Хэм» и «Борнмут».
Хозяевами в поединке станут «молотобойцы», которые примут соперника на своем стадионе в Лондоне.
Тренерский штаб «Борнмута» решил с первых минут выпустить украинского защитника Илью Забарного, для которого эта игра станет 32 в текущем сезоне.
Планируется, что стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.
Перед началом встречи «Борнмут» занимает 10-е место (44 пункта), а вот «Вест Гэм» располагается ниже – 16-е место (34 балла).
Стартовые составы на матч «Вест Хэм» – «Борнмут»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Кравченко хочет еще поиграть среди любителей
Вице-президент Юрий Коротун рассказал о целях «Металлиста 1925»