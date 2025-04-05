Джессика Пегула – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 апреля состоятся матчи 1/2 финала на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

В 20:00 на центральный корт выйдут первая сеяная Джессика Пегула (США, WTA 4) и «нейтралка» Екатерина Александрова (WTA 26).

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Это будет третья встреча соперниц. У Джессики одна победа в очных противостояниях.

Победительница матча выйдет в финале и сыграет либо с Амандой Анисимовой, либо с Софией Кенин.

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