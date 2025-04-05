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  4. Джессика Пегула – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
05 апреля 2025, 16:17 |
75
0

Джессика Пегула – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне

05 апреля 2025, 16:17 |
75
0
Джессика Пегула – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

5 апреля состоятся матчи 1/2 финала на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

В 20:00 на центральный корт выйдут первая сеяная Джессика Пегула (США, WTA 4) и «нейтралка» Екатерина Александрова (WTA 26).

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Это будет третья встреча соперниц. У Джессики одна победа в очных противостояниях.

Победительница матча выйдет в финале и сыграет либо с Амандой Анисимовой, либо с Софией Кенин.

📺 Видеотрансляция

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Джессика Пегула Екатерина Александрова смотреть онлайн WTA Чарльстон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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