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05 апреля 2025, 16:07 |
314
1

Шанс от Гаттузо? Русин попал в стартовый состав Хайдука

Украинский форвард сыграет в матче 28-го тура чемпионата Хорватии

05 апреля 2025, 16:07 |
314
1
Шанс от Гаттузо? Русин попал в стартовый состав Хайдука
ФК Хайдук. Назарий Русин

5 апреля состоится матч 28-го тура чемпионата Хорватии, в котором сыграют «Белупо» и «Хайдук».

Наставник гостей Дженаро Гаттузо предоставил шанс украинскому форварду Назарию Русину, который выйдет на поле с первых минут.

Поединок пройдет на стадионе «Gradski stadion u Koprivnici» в городе Копривница. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

«Хайдук» набрал 51 балл и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Белупо» разместился на четвертой позиции, в активе клуба – 38 очков.

Стартовый состав «Хайдука» на матч 28-го тура:

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чемпионат Хорватии по футболу Хайдук Сплит Славен Белупо Назарий Русин Дженнаро Гаттузо стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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ortomir
Ого куди гаттузо піднявся, та і Русин не відстає.
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