Шанс от Гаттузо? Русин попал в стартовый состав Хайдука
Украинский форвард сыграет в матче 28-го тура чемпионата Хорватии
5 апреля состоится матч 28-го тура чемпионата Хорватии, в котором сыграют «Белупо» и «Хайдук».
Наставник гостей Дженаро Гаттузо предоставил шанс украинскому форварду Назарию Русину, который выйдет на поле с первых минут.
Поединок пройдет на стадионе «Gradski stadion u Koprivnici» в городе Копривница. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.
«Хайдук» набрал 51 балл и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Белупо» разместился на четвертой позиции, в активе клуба – 38 очков.
Стартовый состав «Хайдука» на матч 28-го тура:
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