Шанс от Гаттузо? Русин попал в стартовый состав Хайдука

5 апреля состоится матч 28-го тура чемпионата Хорватии, в котором сыграют «Белупо» и «Хайдук».

Наставник гостей Дженаро Гаттузо предоставил шанс украинскому форварду Назарию Русину, который выйдет на поле с первых минут.

Поединок пройдет на стадионе «Gradski stadion u Koprivnici» в городе Копривница. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

«Хайдук» набрал 51 балл и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Белупо» разместился на четвертой позиции, в активе клуба – 38 очков.

Стартовый состав «Хайдука» на матч 28-го тура: