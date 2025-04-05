В субботу, 5 апреля, проходит матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, где встречаются «Черноморец» и ЛНЗ.

Команды играют между собой на стадионе «Черноморец» в Одессе.

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Первую результативную передачу в одесском коллективе отдал Ярослав Ракицкий. Опытный защитник на 18-й минуте исполнил удачный навес, который замкнул Евгений Скиба, открыв счет.

ВИДЕО. Ассист Ракицкого. Черноморец вышел вперед в матче с ЛНЗ