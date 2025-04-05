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Украина. Премьер лига
05 апреля 2025, 15:55 | Обновлено 05 апреля 2025, 16:18
1610
0

ВИДЕО. Ассист Ракицкого. Черноморец вышел вперед в матче с ЛНЗ

Автором гола на 18-й минуте стал Евгений Скиба

05 апреля 2025, 15:55 | Обновлено 05 апреля 2025, 16:18
1610
0
ВИДЕО. Ассист Ракицкого. Черноморец вышел вперед в матче с ЛНЗ
ФК Черноморец. Евгений Скиба

В субботу, 5 апреля, проходит матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, где встречаются «Черноморец» и ЛНЗ.

Команды играют между собой на стадионе «Черноморец» в Одессе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первую результативную передачу в одесском коллективе отдал Ярослав Ракицкий. Опытный защитник на 18-й минуте исполнил удачный навес, который замкнул Евгений Скиба, открыв счет.

ВИДЕО. Ассист Ракицкого. Черноморец вышел вперед в матче с ЛНЗ

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Евгений Скиба чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига видео голов и обзор ЛНЗ Черкассы Черноморец - ЛНЗ Ярослав Ракицкий
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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