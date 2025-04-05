Украина. Премьер лига05 апреля 2025, 15:55 | Обновлено 05 апреля 2025, 16:18
1610
0
ВИДЕО. Ассист Ракицкого. Черноморец вышел вперед в матче с ЛНЗ
Автором гола на 18-й минуте стал Евгений Скиба
05 апреля 2025, 15:55 | Обновлено 05 апреля 2025, 16:18
1610
0
В субботу, 5 апреля, проходит матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, где встречаются «Черноморец» и ЛНЗ.
Команды играют между собой на стадионе «Черноморец» в Одессе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первую результативную передачу в одесском коллективе отдал Ярослав Ракицкий. Опытный защитник на 18-й минуте исполнил удачный навес, который замкнул Евгений Скиба, открыв счет.
ВИДЕО. Ассист Ракицкого. Черноморец вышел вперед в матче с ЛНЗ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 апреля 2025, 10:08 21
Двенадцатый год под оккупацией арена встречает в плачевном состоянии…
Футбол | 05 апреля 2025, 04:24 2
Лука похвалил Франа Гарсию
Футбол | 04.04.2025, 21:05
Футбол | 05.04.2025, 16:58
Футбол | 04.04.2025, 22:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.04.2025, 22:13 20
03.04.2025, 16:42 4
03.04.2025, 18:10 3
04.04.2025, 20:54 8
04.04.2025, 10:59
04.04.2025, 15:44
04.04.2025, 15:36 2
03.04.2025, 17:07 2