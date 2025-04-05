Украина. Премьер лига05 апреля 2025, 16:06 | Обновлено 05 апреля 2025, 16:34
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ФОТО. Яркая реакция Максимова на поражение с голом на 90+4 минуте
Наставник крайне разочарован
05 апреля 2025, 16:06 | Обновлено 05 апреля 2025, 16:34
3037
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Ворскла, которая борется за выживание в УПЛ, в матче чемпионата Украины проиграла Заре со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 90+4 минуте встречи.
Показательной стала реакция наставника полтавчан Юрия Максимова.
Ворскла находится на 14-й позиции в зоне переходных матчей.
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