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  4. ФОТО. Яркая реакция Максимова на поражение с голом на 90+4 минуте
Украина. Премьер лига
05 апреля 2025, 16:06 | Обновлено 05 апреля 2025, 16:34
3037
0

ФОТО. Яркая реакция Максимова на поражение с голом на 90+4 минуте

Наставник крайне разочарован

05 апреля 2025, 16:06 | Обновлено 05 апреля 2025, 16:34
3037
0
ФОТО. Яркая реакция Максимова на поражение с голом на 90+4 минуте
ФК Ворскла. Юрий Максимов

Ворскла, которая борется за выживание в УПЛ, в матче чемпионата Украины проиграла Заре со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 90+4 минуте встречи.

Показательной стала реакция наставника полтавчан Юрия Максимова.

Ворскла находится на 14-й позиции в зоне переходных матчей.

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Ворскла Полтава Юрий Максимов Заря Луганск Ворскла - Заря Украинская Премьер-лига фото
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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