ФОТО. Яркая реакция Максимова на поражение с голом на 90+4 минуте

Ворскла, которая борется за выживание в УПЛ, в матче чемпионата Украины проиграла Заре со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 90+4 минуте встречи.

Показательной стала реакция наставника полтавчан Юрия Максимова.

Ворскла находится на 14-й позиции в зоне переходных матчей.