Украина. Премьер лига05 апреля 2025, 15:47 | Обновлено 05 апреля 2025, 15:51
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ВИДЕО. Заря вырвала победу у Ворсклы на 90+4
Победный гол забил Петар Мичин
05 апреля 2025, 15:47 | Обновлено 05 апреля 2025, 15:51
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В субботу, 5 апреля, проходит матч 23-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Ворскла» и «Заря».
Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.
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Луганчане лишь на 90+4 минуте сумели вырвать победу, играя половину второго тайма в большинстве. Победный гол забил сербский хавбек Петар Мичин.
ВИДЕО. Заря вырвала победу у Ворсклы на 90+4
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