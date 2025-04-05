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  4. ВИДЕО. Заря вырвала победу у Ворсклы на 90+4
Украина. Премьер лига
05 апреля 2025, 15:47 | Обновлено 05 апреля 2025, 15:51
321
0

ВИДЕО. Заря вырвала победу у Ворсклы на 90+4

Победный гол забил Петар Мичин

05 апреля 2025, 15:47 | Обновлено 05 апреля 2025, 15:51
321
0
ВИДЕО. Заря вырвала победу у Ворсклы на 90+4
ФК Заря. Петар Мичин

В субботу, 5 апреля, проходит матч 23-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Ворскла» и «Заря».

Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Луганчане лишь на 90+4 минуте сумели вырвать победу, играя половину второго тайма в большинстве. Победный гол забил сербский хавбек Петар Мичин.

ВИДЕО. Заря вырвала победу у Ворсклы на 90+4

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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