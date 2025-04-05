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Испания
05 апреля 2025, 15:33 |
1079
1

Будет дебют. Известен состав Реала на матч с Валенсией в Ла Лиге

Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе

05 апреля 2025, 15:33 |
1079
1
Будет дебют. Известен состав Реала на матч с Валенсией в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Гонсалес

5 апреля, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Валенсия».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Наставник «Реала» Карло Анчелотти выбрал стартовый состав на матч. Итальянский тренер оставил украинского вратаря Андрея Лунина в запасе. Первый матч за основную команду «бланкос» сыграет 19-летний вратарь Фран Гонсалес.

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чемпионат Испании по футболу Валенсия Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Валенсия Фран Гонсалес
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 1
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Saar
О, а писали, що дніще в основі, а виявляється -дебют Франа, який скоро стане 2 номером , а потім замінить Куртуа. Якщо до того часу в Реал не прийде Доннарума. Бо тоді шансів не буде ніякого.
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Теннис
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