Испания05 апреля 2025, 15:33 |
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Будет дебют. Известен состав Реала на матч с Валенсией в Ла Лиге
Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе
05 апреля 2025, 15:33 |
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5 апреля, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Валенсия».
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.
Наставник «Реала» Карло Анчелотти выбрал стартовый состав на матч. Итальянский тренер оставил украинского вратаря Андрея Лунина в запасе. Первый матч за основную команду «бланкос» сыграет 19-летний вратарь Фран Гонсалес.
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Комментарии 1
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О, а писали, що дніще в основі, а виявляється -дебют Франа, який скоро стане 2 номером , а потім замінить Куртуа. Якщо до того часу в Реал не прийде Доннарума. Бо тоді шансів не буде ніякого.
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