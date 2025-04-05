Будет дебют. Известен состав Реала на матч с Валенсией в Ла Лиге

5 апреля, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Валенсия».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

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Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Наставник «Реала» Карло Анчелотти выбрал стартовый состав на матч. Итальянский тренер оставил украинского вратаря Андрея Лунина в запасе. Первый матч за основную команду «бланкос» сыграет 19-летний вратарь Фран Гонсалес.