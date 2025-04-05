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  4. ВИДЕО. Ворскла в меньшинстве сравняла счет в игре с Зарей
Украина. Премьер лига
05 апреля 2025, 15:28 |
291
0

ВИДЕО. Ворскла в меньшинстве сравняла счет в игре с Зарей

Забитым мячом на 70-й минуте отличился Навин Малыш

05 апреля 2025, 15:28 |
291
0
ВИДЕО. Ворскла в меньшинстве сравняла счет в игре с Зарей
ФК Ворскла. Навин Малиш

В субботу, 5 апреля, проходит матч 23-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Ворскла» и «Заря».

Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 70-й минуте полтавчанам удалось сравнять счет встречи – забитым мячом отметился арендованный из киевского «Динамо» Навин Малыш. Интересно, что перед этим «Ворскла» осталась в меньшинстве из-за второй желтой карточки Александра Скляра.

ВИДЕО. Ворскла в меньшинстве сравняла счет в игре с Зарей

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава видео голов и обзор Ворскла - Заря Навин Малыш Александр Скляр удаление (красная карточка)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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