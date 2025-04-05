В субботу, 5 апреля, проходит матч 23-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Ворскла» и «Заря».

Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

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На 70-й минуте полтавчанам удалось сравнять счет встречи – забитым мячом отметился арендованный из киевского «Динамо» Навин Малыш. Интересно, что перед этим «Ворскла» осталась в меньшинстве из-за второй желтой карточки Александра Скляра.

ВИДЕО. Ворскла в меньшинстве сравняла счет в игре с Зарей