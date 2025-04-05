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  4. Криштиану РОНАЛДУ: «Не гонюсь за 1000-м голом. Будет – и хорошо»
Саудовская Аравия
05 апреля 2025, 17:23 |
121
1

Криштиану РОНАЛДУ: «Не гонюсь за 1000-м голом. Будет – и хорошо»

Игрок приближается к невероятному рубежу

05 апреля 2025, 17:23 |
121
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Криштиану РОНАЛДУ: «Не гонюсь за 1000-м голом. Будет – и хорошо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард Аль-Насра Криштиану Роналду в матче чемпионата Саудовской Аравии оформил дубль, а его команда обыграла Аль-Хиляль со счетом 3:1.

Португалец добрался до отметки в 931 гол в карьере.

«Наслаждаюсь моментом, а не гонюсь за 1000-м голом в карьере. Если он случится – хорошо, а если нет, то и нет. Я рад, что мы победили, и не по той причине, что мне удалось забить два гола».

«Продолжаем бороться», – сказал Роналду.

В чемпионате Саудовской Аравии Аль-Наср идет третьим с отставанием от лидера Аль-Иттихада в 7 очков.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Иван Зинченко Источник: Goal.com
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