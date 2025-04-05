Криштиану РОНАЛДУ: «Не гонюсь за 1000-м голом. Будет – и хорошо»

Форвард Аль-Насра Криштиану Роналду в матче чемпионата Саудовской Аравии оформил дубль, а его команда обыграла Аль-Хиляль со счетом 3:1.

Португалец добрался до отметки в 931 гол в карьере.

«Наслаждаюсь моментом, а не гонюсь за 1000-м голом в карьере. Если он случится – хорошо, а если нет, то и нет. Я рад, что мы победили, и не по той причине, что мне удалось забить два гола».

«Продолжаем бороться», – сказал Роналду.

В чемпионате Саудовской Аравии Аль-Наср идет третьим с отставанием от лидера Аль-Иттихада в 7 очков.