Саудовская Аравия05 апреля 2025, 17:23 |
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Криштиану РОНАЛДУ: «Не гонюсь за 1000-м голом. Будет – и хорошо»
Игрок приближается к невероятному рубежу
05 апреля 2025, 17:23 |
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Форвард Аль-Насра Криштиану Роналду в матче чемпионата Саудовской Аравии оформил дубль, а его команда обыграла Аль-Хиляль со счетом 3:1.
Португалец добрался до отметки в 931 гол в карьере.
«Наслаждаюсь моментом, а не гонюсь за 1000-м голом в карьере. Если он случится – хорошо, а если нет, то и нет. Я рад, что мы победили, и не по той причине, что мне удалось забить два гола».
«Продолжаем бороться», – сказал Роналду.
В чемпионате Саудовской Аравии Аль-Наср идет третьим с отставанием от лидера Аль-Иттихада в 7 очков.
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