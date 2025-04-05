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05 апреля 2025, 16:34 | Обновлено 05 апреля 2025, 16:43
386
0

Дожали соперника. Шахтер U-19 в напряженном матче обыграл Верес U-19

Победным оказался удар Виктора Цуканова на 84-й минуте

05 апреля 2025, 16:34 | Обновлено 05 апреля 2025, 16:43
386
0
Дожали соперника. Шахтер U-19 в напряженном матче обыграл Верес U-19
ФК Верес

5 апреля был проведен матч 23-го тура чемпионата Украины U-19, в котором за три очка устроили борьбу юноши с «Шахтера» и «Вереса».

Прошла футбольная игра на стадионе в селе Счастливое Киевской области.

Донецкий коллектив в качестве лидера пытался открыть счет в самом начале матча, однако клуб из Ровно не дал сопернику реализовать план. Нули на табло виднелись довольно долго, пока «Шахтер» не нашел щель в защите «Вереса».

На 84-й минуте единственный мяч в игре забил Виктор Цуканов, который не только принес своей команде победу со счетом 1:0, но и закрепил позиции «Шахтера» на первом месте в турнирной таблице.

Чемпионат Украины U-19. 23-й тур. 5 апреля

«Шахтер» Донецк U-19 – «Верес» U-19 – 1:0

Гол: Цуканов, 84

«Шахтер» U-19: Баглай, Дрозд, Башмарин, Арройо, Огарков, Бундаш, Желиба (Зубрий, 56), Тютюнов (Решетников, 56), Ломага, Цуканов (Данковский, 88), Среда (Балакай, 74)

«Верес» U-19: Саган, Данников, Дашковец, Балаба (Бойчук, 63), Кусый, Баран (Середюк, 73), Лепский (Ковалюк, 63), Петров, Малюта, Выдрич (Халилов, 63), Сайчишин (Волчков, 84)

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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