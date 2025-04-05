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  4. ВИДЕО. Капитанский гол. Заря открыла счет в игре с Ворсклой
Украина. Премьер лига
05 апреля 2025, 15:10 |
280
0

ВИДЕО. Капитанский гол. Заря открыла счет в игре с Ворсклой

Забитым мячом на 51-й минуте отличился Филипп Будковский

05 апреля 2025, 15:10 |
280
0
ВИДЕО. Капитанский гол. Заря открыла счет в игре с Ворсклой
ФК Заря. Филипп Будковский

В субботу, 5 апреля, проходит матч 23-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Ворскла» и «Заря».

Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

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На 51-й минуте командам наконец удалось открыть счет встречи – забитым мячом отметился капитан луганской «Зари» Филипп Будковский, расстреляв с нескольких метров ворота полтавчан.

ВИДЕО. Капитанский гол. Заря открыла счет в игре с Ворсклой

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава видео голов и обзор Ворскла - Заря Филипп Будковский
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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