В субботу, 5 апреля, проходит матч 23-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Ворскла» и «Заря».

Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

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На 51-й минуте командам наконец удалось открыть счет встречи – забитым мячом отметился капитан луганской «Зари» Филипп Будковский, расстреляв с нескольких метров ворота полтавчан.

ВИДЕО. Капитанский гол. Заря открыла счет в игре с Ворсклой