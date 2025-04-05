Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Ровенский клуб по просьбе соперника транслировал поединок бесплатно
2 апреля состоялся матч четвертьфинала Кубка Украины, в котором встретились ровенский «Верес» и житомирское «Полесье». Подопечные Имада Ашура одолели соперника с минимальным счетом 1:0.
Изначально планировалось провести платную трансляцию поединка, но перед началом встречи пресс-служба хозяев объявила, что все желающие смогут посмотреть четвертьфинал Кубка бесплатно на Youtube-канале.
Оказалось, что президент «Полесья» Геннадий Буткевич попросил своего коллегу из «Вереса» Ивана Надеина показать матч бесплатно. После поединка житомирский клуб заплатил деньги и компенсировал сопернику все финансовые расходы на трансляцию.
В полуфинале Кубка Украины подопечные Ашура сыграют против донецкого «Шахтера». Матч 1/2 финала состоится 23 апреля.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фил Томпсон расхвалил украинца
Вице-президент Юрий Коротун рассказал о целях «Металлиста 1925»