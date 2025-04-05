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  4. Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Кубок Украины
05 апреля 2025, 15:02 |
2050
0

Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины

Ровенский клуб по просьбе соперника транслировал поединок бесплатно

05 апреля 2025, 15:02 |
2050
0
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
ФК Полесье. Геннадий Буткевич

2 апреля состоялся матч четвертьфинала Кубка Украины, в котором встретились ровенский «Верес» и житомирское «Полесье». Подопечные Имада Ашура одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

Изначально планировалось провести платную трансляцию поединка, но перед началом встречи пресс-служба хозяев объявила, что все желающие смогут посмотреть четвертьфинал Кубка бесплатно на Youtube-канале.

Оказалось, что президент «Полесья» Геннадий Буткевич попросил своего коллегу из «Вереса» Ивана Надеина показать матч бесплатно. После поединка житомирский клуб заплатил деньги и компенсировал сопернику все финансовые расходы на трансляцию.

В полуфинале Кубка Украины подопечные Ашура сыграют против донецкого «Шахтера». Матч 1/2 финала состоится 23 апреля.

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Кубок Украины по футболу Верес Ровно Полесье Житомир Верес - Полесье Геннадий Буткевич Иван Надеин финансы
Николай Титюк Источник
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