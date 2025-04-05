Форвард сборной Украины из-за травмы может пропустить второй матч подряд

6 апреля состоится матч Чемпионской группы Греции, в котором сойдутся ПАОК и «Олимпиакос».

Форвард сборной Украины Роман Яремчук может не выйти на поле в составе гостей из-за повреждения. За день до поединка футболисты «Олимпиакоса» получили выходной от тренерского штаба.

6 апреля украинец пройдет медицинское обследования, по итогам которого и будет принято решение об участии футболиста в противостоянии с ПАОК. В предыдущем матче с АЕК Яремчук не попал в заявку. Характер травмы форварда в клубе пока не сообщают.

«Олимпиакос» набрал 63 балла и продолжает возглавлять турнирную таблицу Чемпионской группы. Ближайший преследователь – АЕК – имеет в своем активе на десять очков меньше.

Ранее сообщалось, что Роман Яремчук может продолжить карьеру в чемпионате Украины – в услугах футболиста заинтересован донецкий «Шахтер».