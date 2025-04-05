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Италия
05 апреля 2025, 14:06 | Обновлено 05 апреля 2025, 14:12
237
0

Матс Хуммельс объявил о завершении карьеры. Реакция болельщиков

Немецкий защитник «Ромы» проводит последний сезон

05 апреля 2025, 14:06 | Обновлено 05 апреля 2025, 14:12
237
0
Матс Хуммельс объявил о завершении карьеры. Реакция болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс

Матс Хуммельс принял решение закончить карьеру профессионального футболиста. Игрок повесит бутсы на гвоздь после завершения сезона.

Матс Хуммельс присоединился к «Роме» летом 2024 года в статусе свободного агента. Провел за клуб 18 матчей во всех турнирах. Забил один мяч.

«Рома» не собиралась продолжать контракт с Хуммельсом. Игрок принял решение завершить карьеру, хотя имел предложения от клубов МЛС и Саудовской Аравии.

Ранее Хуммельс выступал за дортмундскую «Боруссию» и мюнхенскую «Баварию». В составе сборной Германии Матс Хуммельс выиграл ЧМ-2014.

Нынешний сезон стал для Хуммельса не особо удачным. Болельщики «Ромы» не смогли простить футболисту его ошибок.

Bakur Berulava: Он сделал что-то непростительное. даже защитник Серии С этого не сделал бы. До свидания, Матс, мы не будем скучать по тебе.

Kathy Zissis: Признаюсь, он не оставит у меня хороших воспоминаний, но нужно сказать, что в свое время он был сильным игроком. Хорошее решение – остановиться.

stefano1927: Спасибо, что провалили важнейшие матчи сезона... до свидания.

Ersiorevertony: Спасибо, Матс.

А вот болельщики «Боруссии» Дортмунд с теплотой относятся к футболисту.

Exome7: Хуммельс тоже ушел на пенсию. Многие игроки нашего поколения уходят на пенсию.

j e n s: Было бы хорошо, если ему позволили завершить карьеру в BVB.

Pasha09: Матс был одним из лучших центральных защитников мира. Его игровой интеллект выдающийся. Я очень надеюсь, что Матс присоединится к руководству BVB.

Cihan Sari: Я бы хотел, чтобы его последний год был черно-желтым.

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Матс Хуммельс Рома Рим Боруссия Дортмунд Бавария завершение карьеры реакция болельщиков чемпионат Италии по футболу Серия A
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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