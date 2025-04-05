Матс Хуммельс объявил о завершении карьеры. Реакция болельщиков
Немецкий защитник «Ромы» проводит последний сезон
Матс Хуммельс принял решение закончить карьеру профессионального футболиста. Игрок повесит бутсы на гвоздь после завершения сезона.
Матс Хуммельс присоединился к «Роме» летом 2024 года в статусе свободного агента. Провел за клуб 18 матчей во всех турнирах. Забил один мяч.
«Рома» не собиралась продолжать контракт с Хуммельсом. Игрок принял решение завершить карьеру, хотя имел предложения от клубов МЛС и Саудовской Аравии.
Ранее Хуммельс выступал за дортмундскую «Боруссию» и мюнхенскую «Баварию». В составе сборной Германии Матс Хуммельс выиграл ЧМ-2014.
Нынешний сезон стал для Хуммельса не особо удачным. Болельщики «Ромы» не смогли простить футболисту его ошибок.
Bakur Berulava: Он сделал что-то непростительное. даже защитник Серии С этого не сделал бы. До свидания, Матс, мы не будем скучать по тебе.
Kathy Zissis: Признаюсь, он не оставит у меня хороших воспоминаний, но нужно сказать, что в свое время он был сильным игроком. Хорошее решение – остановиться.
stefano1927: Спасибо, что провалили важнейшие матчи сезона... до свидания.
Ersiorevertony: Спасибо, Матс.
А вот болельщики «Боруссии» Дортмунд с теплотой относятся к футболисту.
Exome7: Хуммельс тоже ушел на пенсию. Многие игроки нашего поколения уходят на пенсию.
j e n s: Было бы хорошо, если ему позволили завершить карьеру в BVB.
Pasha09: Матс был одним из лучших центральных защитников мира. Его игровой интеллект выдающийся. Я очень надеюсь, что Матс присоединится к руководству BVB.
Cihan Sari: Я бы хотел, чтобы его последний год был черно-желтым.
💛❤️#ASRoma pic.twitter.com/XCi1B5IDK0— AS Roma (@OfficialASRoma) April 4, 2025
Borussia Dortmunds Vorsitzender der Geschäftsführung, Hans-Joachim Watzke, zum angekündigten Karriereende von Mats Hummels: „Mats Hummels ist einer der größten Spieler, die Borussia Dortmund je entwickelt hat - und das sagt angesichts der Vielzahl von Profis aus unserem Hause… pic.twitter.com/sK3aPK1qHP— Borussia Dortmund (@BVB) April 4, 2025
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