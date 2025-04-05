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  4. Что по Цыганкову? Известны стартовые составы на матч Жирона – Алавес
Испания
05 апреля 2025, 14:03 |
278
0

Что по Цыганкову? Известны стартовые составы на матч Жирона – Алавес

Матч 30-го тура Ла Лиги начнется в 15:00

05 апреля 2025, 14:03 |
278
0
Что по Цыганкову? Известны стартовые составы на матч Жирона – Алавес
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 5 апреля, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Алавес».

Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтильиви».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Главные тренеры обеих команд определились со стартовыми составами на игру. Украинский вингер каталонцев Виктор Цыганков начнет матч на скамейке запасных.

Стартовые составы на матч Жирона – Алавес:

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Жирона чемпионат Испании по футболу Алавес Ла Лига Виктор Цыганков стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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