Что по Цыганкову? Известны стартовые составы на матч Жирона – Алавес
Матч 30-го тура Ла Лиги начнется в 15:00
В субботу, 5 апреля, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Алавес».
Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтильиви».
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Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.
Главные тренеры обеих команд определились со стартовыми составами на игру. Украинский вингер каталонцев Виктор Цыганков начнет матч на скамейке запасных.
Стартовые составы на матч Жирона – Алавес:
𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#GironaAlavés pic.twitter.com/jvI2x9nyWW— Girona FC (@GironaFC) April 5, 2025
👥 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘𝗦, 𝗨𝗡 𝗦𝗢𝗟𝗢 𝗢𝗕𝗝𝗘𝗧𝗜𝗩𝗢— Deportivo Alavés (@Alaves) April 5, 2025
¡¡Con todo, a por los tres puntos!!#GironaAlavés#LALIGAEASPORTS | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/rOGfUmkVN1
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