Что по Цыганкову? Известны стартовые составы на матч Жирона – Алавес

В субботу, 5 апреля, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Алавес».

Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтильиви».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Главные тренеры обеих команд определились со стартовыми составами на игру. Украинский вингер каталонцев Виктор Цыганков начнет матч на скамейке запасных.

Стартовые составы на матч Жирона – Алавес: