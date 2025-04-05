Стало известно, когда начнется матч Ворскла – Заря

В субботу, 5 апреля, в 13:00 должен был состояться матч 23-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Заря», однако из-за начала воздушной тревоги в Полтавской области начало игры было отложено.

Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

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Как сообщают официальные социальные сети УПЛ, поединок начнется в 13:45 по киевскому времени.

«Ворскла» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 21 балл. В активе «Зари» – 29 очков, клуб разместился на 8-й позиции.