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Украина. Премьер лига
05 апреля 2025, 13:34 |
733
0

Стало известно, когда начнется матч Ворскла – Заря

Начало игры перенесено на 13:45

05 апреля 2025, 13:34 |
733
0
Стало известно, когда начнется матч Ворскла – Заря
УПЛ

В субботу, 5 апреля, в 13:00 должен был состояться матч 23-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Заря», однако из-за начала воздушной тревоги в Полтавской области начало игры было отложено.

Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Как сообщают официальные социальные сети УПЛ, поединок начнется в 13:45 по киевскому времени.

«Ворскла» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 21 балл. В активе «Зари» – 29 очков, клуб разместился на 8-й позиции.

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Начало матча Ворскла – Зоря перенесено из-за воздушной тревоги
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск перенос матчей Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Заря воздушная тревога
Дмитрий Вус Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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