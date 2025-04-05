Защитник Оболони: «Второй тайм с Ингульцем был словно страшный сон»

В 23 туре УПЛ футболисты «Оболони» прервали полосу неудач, взяв верх над «Ингульцом» – 1:0.

Защитник «пивоваров» Максим Грисьо эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от вчерашнего противостояния:

«Были два разных тайма. В первом полностью выполнили тренерскую установку, действовали агрессивно, четко играли на опережение и сумели материализовать свое преимущество в забитый Бычеком гол.

Конечно, в перерыве никаких указаний играть от обороны не было. Однако, видимо, большое желание сохранить победный счет заставляло действовать с оглядкой на тылы. А надежды на острые контрвыпады не сбылись, потому что не было быстрого перехода в наступление, не хватало и последнего точного паса. Второй тайм был, образно говоря, как страшный сон, который надо забыть, сделав правильные выводы.

Все же, справедливости ради следует отметить, что хотя и трудно было отбиваться, но «Ингулец» создал у наших ворот лишь один голевой момент.

Вчера на первом плане был результат. У нас далеко не все получалось, однако добытые три очка позволили несколько улучшить затруднительное положение. Теперь важно успешно сыграть в следующем туре с «Черноморцем» – еще одной командой из зоны вылета».

Сейчас в активе футболистов «Оболони» 21 очко и они занимают 13 место в чемпионате Премьер-лиги.

Ранее мы сообщали, что наставник киевской «Оболони» Сергей Шищенко остался недовольным игрой футболистов в игре с «Ингульцом».