Защитник Оболони: «Второй тайм с Ингульцем был словно страшный сон»
Максим Грисьо – о победе над командой гостей в 23 туре УПЛ
В 23 туре УПЛ футболисты «Оболони» прервали полосу неудач, взяв верх над «Ингульцом» – 1:0.
Защитник «пивоваров» Максим Грисьо эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от вчерашнего противостояния:
«Были два разных тайма. В первом полностью выполнили тренерскую установку, действовали агрессивно, четко играли на опережение и сумели материализовать свое преимущество в забитый Бычеком гол.
Конечно, в перерыве никаких указаний играть от обороны не было. Однако, видимо, большое желание сохранить победный счет заставляло действовать с оглядкой на тылы. А надежды на острые контрвыпады не сбылись, потому что не было быстрого перехода в наступление, не хватало и последнего точного паса. Второй тайм был, образно говоря, как страшный сон, который надо забыть, сделав правильные выводы.
Все же, справедливости ради следует отметить, что хотя и трудно было отбиваться, но «Ингулец» создал у наших ворот лишь один голевой момент.
Вчера на первом плане был результат. У нас далеко не все получалось, однако добытые три очка позволили несколько улучшить затруднительное положение. Теперь важно успешно сыграть в следующем туре с «Черноморцем» – еще одной командой из зоны вылета».
Сейчас в активе футболистов «Оболони» 21 очко и они занимают 13 место в чемпионате Премьер-лиги.
Ранее мы сообщали, что наставник киевской «Оболони» Сергей Шищенко остался недовольным игрой футболистов в игре с «Ингульцом».
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