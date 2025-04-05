ЧЕРНЕНКО: «Матч с Динамо? Сенсации в УПЛ никто не отменял»

Полузащитник киевской «Оболони» Руслан Черненко поделился ожиданиями от предстоящих матчей «пивоваров» в Украинской Премьер-лиге. Футболист считает, что команда может отобрать очки у «Динамо».

– Впереди у «Оболони» домашняя игра с «Черноморцем». Это будет принципиальный матч?

– Бесспорно. Очень важный поединок нас ждет. Настраиваться мы будем самым серьезным образом. Неважно, с кем ты играешь.

Знаю, что из-за тура мы играем с «Динамо», но ничего страшного. За каждую игру в чемпионате Украины дают три очка. Сенсации в УПЛ никто не отменял, – сказал Черненко.

В нынешнем сезоне «Оболонь» занимает 13 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 21 турнирный пункт после 23 сыгранных матчей.