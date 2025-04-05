Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЧЕРНЕНКО: «Матч с Динамо? Сенсации в УПЛ никто не отменял»
Украина. Премьер лига
05 апреля 2025, 12:16 |
215
0

ЧЕРНЕНКО: «Матч с Динамо? Сенсации в УПЛ никто не отменял»

Полузащитник «Оболони» Руслан Черненко хочет отобрать очки у «Динамо»

05 апреля 2025, 12:16 |
215
0
ЧЕРНЕНКО: «Матч с Динамо? Сенсации в УПЛ никто не отменял»
ФК Оболонь. Руслан Черненко

Полузащитник киевской «Оболони» Руслан Черненко поделился ожиданиями от предстоящих матчей «пивоваров» в Украинской Премьер-лиге. Футболист считает, что команда может отобрать очки у «Динамо».

– Впереди у «Оболони» домашняя игра с «Черноморцем». Это будет принципиальный матч?

– Бесспорно. Очень важный поединок нас ждет. Настраиваться мы будем самым серьезным образом. Неважно, с кем ты играешь.

Знаю, что из-за тура мы играем с «Динамо», но ничего страшного. За каждую игру в чемпионате Украины дают три очка. Сенсации в УПЛ никто не отменял, – сказал Черненко.

В нынешнем сезоне «Оболонь» занимает 13 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 21 турнирный пункт после 23 сыгранных матчей.

По теме:
Ворскла – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Есть одно условие. Экс-форвард считает, что Буковина может дать бой Динамо
Бывший футболист сборной Украины возобновит карьеру в любительском клубе
Руслан Черненко Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: Sportarena
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
Футбол | 04 апреля 2025, 15:36 2
БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»

Украинский вратарь «Аль-Шабаба» не понимает заявление главного тренера «Динамо»

Кристал Пэлас – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 05 апреля 2025, 12:01 0
Кристал Пэлас – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Кристал Пэлас – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 5 апреля в 17:00 по Киеву

Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
Футбол | 05.04.2025, 07:46
Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Футбол | 04.04.2025, 12:42
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Рома определилась с новым наставником. Кто будет тренировать Довбика?
Футбол | 05.04.2025, 08:01
Рома определилась с новым наставником. Кто будет тренировать Довбика?
Рома определилась с новым наставником. Кто будет тренировать Довбика?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
03.04.2025, 17:08 14
Футбол
Джордан рассказал, в чем Усик никогда не сравнится с Джошуа
Джордан рассказал, в чем Усик никогда не сравнится с Джошуа
03.04.2025, 09:23 2
Бокс
7 экзотических сборных, которые мы можем увидеть на ЧМ-2026 по футболу
7 экзотических сборных, которые мы можем увидеть на ЧМ-2026 по футболу
03.04.2025, 15:19 11
Футбол
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
04.04.2025, 07:55 4
Футбол
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Позиция Фуркада по войне в Украине для меня – шок»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Позиция Фуркада по войне в Украине для меня – шок»
04.04.2025, 10:59
Биатлон
Уоррен и Хирн единогласно назвали самый ожидаемый бой в хевивейте
Уоррен и Хирн единогласно назвали самый ожидаемый бой в хевивейте
03.04.2025, 16:13
Бокс
16-летняя американская теннисистка еще не отдала соперницам ни одного сета
16-летняя американская теннисистка еще не отдала соперницам ни одного сета
04.04.2025, 07:40 2
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
03.04.2025, 14:36 45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем