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Лига Европы
05 апреля 2025, 14:39 | Обновлено 05 апреля 2025, 14:58
1029
0

БУЩАН – о провале Динамо в ЛЕ: «Есть люди, которые до войны не играли бы»

Бывший вратарь киевлян объяснил причину провала команды в Лиге Европы

05 апреля 2025, 14:39 | Обновлено 05 апреля 2025, 14:58
1029
0
БУЩАН – о провале Динамо в ЛЕ: «Есть люди, которые до войны не играли бы»
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Украинский вратарь саудовского «Аль-Шабаба» Георгий Бущан объяснил причины провала киевского «Динамо» в еврокубках в сезоне 2024/25:

«Дорога, честно говоря, очень выматывает. Как бы ты не готовился и какую бы мивину не ел в том поезде, но все равно оно дает отпечаток, реально. Потому что ты сначала едешь, потом летишь, потом еще что-то. Оно дает свой отпечаток.

И второе – это чемпионат страны. Он не конкурентоспособен, к большому сожалению. Давайте будем откровенны: есть люди, которые до войны или до ковида не вышли бы вообще на поле».

Ранее Георгий Бущан отреагировал на острые слова Александра Шовковского в отношении него и Руслана Нещерета.

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Георгий Бущан Аль-Шабаб Лига Европы Динамо Киев
Дмитрий Вус Источник: Циганик LIVE
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