БУЩАН – о провале Динамо в ЛЕ: «Есть люди, которые до войны не играли бы»

Украинский вратарь саудовского «Аль-Шабаба» Георгий Бущан объяснил причины провала киевского «Динамо» в еврокубках в сезоне 2024/25:

«Дорога, честно говоря, очень выматывает. Как бы ты не готовился и какую бы мивину не ел в том поезде, но все равно оно дает отпечаток, реально. Потому что ты сначала едешь, потом летишь, потом еще что-то. Оно дает свой отпечаток.

И второе – это чемпионат страны. Он не конкурентоспособен, к большому сожалению. Давайте будем откровенны: есть люди, которые до войны или до ковида не вышли бы вообще на поле».

Ранее Георгий Бущан отреагировал на острые слова Александра Шовковского в отношении него и Руслана Нещерета.