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Украина. Премьер лига
05 апреля 2025, 11:56 | Обновлено 05 апреля 2025, 12:02
73
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – ЛНЗ

5 апреля в 15:30 состоится матч 23-го тура Чемпионата Украины

05 апреля 2025, 11:56 | Обновлено 05 апреля 2025, 12:02
73
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – ЛНЗ
УПЛ

В субботу, 5 апреля, пройдет поединок «Черноморец» – ЛНЗ в рамках 23-го тура Украинской Премьер-лиги.

Состоится матч на одесском стадионе «Черноморец».

Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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