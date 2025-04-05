Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – ЛНЗ
5 апреля в 15:30 состоится матч 23-го тура Чемпионата Украины
В субботу, 5 апреля, пройдет поединок «Черноморец» – ЛНЗ в рамках 23-го тура Украинской Премьер-лиги.
Состоится матч на одесском стадионе «Черноморец».
Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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