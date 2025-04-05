Ворскла – Заря. Стали известны стартовые составы
Матч 23-го тура УПЛ начнется в 13:00
В субботу, 5 апреля, в 13:00 состоится матч 23-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Заря».
Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в Полтаве.
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Обслуживать матч будет арбитр Евгений Цыбулько из Черкасс. Оба тренера определились со стартовыми составами на игру.
«Ворскла» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 21 балл. В активе «Зари» – 29 очков, клуб разместился на 8-й позиции.
Стартовые составы на матч Ворскла – Заря:
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