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  4. Ворскла – Заря. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
05 апреля 2025, 11:52 |
192
0

Ворскла – Заря. Стали известны стартовые составы

Матч 23-го тура УПЛ начнется в 13:00

05 апреля 2025, 11:52 |
192
0
Ворскла – Заря. Стали известны стартовые составы
УПЛ

В субботу, 5 апреля, в 13:00 состоится матч 23-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Заря».

Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Евгений Цыбулько из Черкасс. Оба тренера определились со стартовыми составами на игру.

«Ворскла» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 21 балл. В активе «Зари» – 29 очков, клуб разместился на 8-й позиции.

Стартовые составы на матч Ворскла – Заря:

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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