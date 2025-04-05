Бывший футболист сборной Украины возобновит карьеру в любительском клубе
Сергей Кравченко хочет еще поиграть среди любителей
Бывший полузащитник национальной сборной Украины Сергей Кравченко, ныне являющийся тренером «Александрии», решил возобновить футбольную карьеру.
– Сергей, появилась информация, что вы будете играть за Стандарт (Новые Санжары). Это правда?
– Буду играть, если будет возможность, а она будет редко, а может, и вовсе не будет. Если матч Стандарта будет приходиться на мой выходной, то я за них сыграю.
– А как вообще появился вариант со Стандартом?
– Меня попросил помочь [полузащитник команды Антон – ред.] Кича. Я сказал, что не против, но буду приезжать по возможности. Я охотно играю в футбол. Тем более, в Новых Санжарах отличное поле и хорошая команда.
Ранее сообщалось, что Денис Олейник будет выступать в любительском клубе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинки одержали минимальную победу в матче Лиги наций
Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери летом покинет команду