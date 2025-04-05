Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший футболист сборной Украины возобновит карьеру в любительском клубе
Украина. Премьер лига
05 апреля 2025, 11:58 | Обновлено 05 апреля 2025, 12:50
901
2

Бывший футболист сборной Украины возобновит карьеру в любительском клубе

Сергей Кравченко хочет еще поиграть среди любителей

05 апреля 2025, 11:58 | Обновлено 05 апреля 2025, 12:50
901
2
Бывший футболист сборной Украины возобновит карьеру в любительском клубе
ФК Александрия. Сергей Кравченко

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Сергей Кравченко, ныне являющийся тренером «Александрии», решил возобновить футбольную карьеру.

– Сергей, появилась информация, что вы будете играть за Стандарт (Новые Санжары). Это правда?

– Буду играть, если будет возможность, а она будет редко, а может, и вовсе не будет. Если матч Стандарта будет приходиться на мой выходной, то я за них сыграю.

– А как вообще появился вариант со Стандартом?

– Меня попросил помочь [полузащитник команды Антон – ред.] Кича. Я сказал, что не против, но буду приезжать по возможности. Я охотно играю в футбол. Тем более, в Новых Санжарах отличное поле и хорошая команда.

Ранее сообщалось, что Денис Олейник будет выступать в любительском клубе.

По теме:
Ворскла – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧЕРНЕНКО: «Матч с Динамо? Сенсации в УПЛ никто не отменял»
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – ЛНЗ
Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу аматорский футбол
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
Футбол | 04 апреля 2025, 20:54 8
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию

Украинки одержали минимальную победу в матче Лиги наций

Рома определилась с новым наставником. Кто будет тренировать Довбика?
Футбол | 05 апреля 2025, 08:01 6
Рома определилась с новым наставником. Кто будет тренировать Довбика?
Рома определилась с новым наставником. Кто будет тренировать Довбика?

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери летом покинет команду

Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
Футбол | 05.04.2025, 07:46
Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
Реал Мадрид – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 05.04.2025, 11:39
Реал Мадрид – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
Футбол | 04.04.2025, 15:36
БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Так яке ж це відновлення кар"єри? Чувак, коли буде вихідний, буде приїжджати в село, побігати з пацанами футбол 
Ответить
0
Victor673256ua
Знову почуємо знамените : "Суди давайІ"
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
03.04.2025, 17:08 14
Футбол
Разработан новый формат Кубка Украины. Повлияет на Динамо и Шахтер
Разработан новый формат Кубка Украины. Повлияет на Динамо и Шахтер
04.04.2025, 02:35 8
Футбол
В УЕФА рассказали, когда россия вернется в футбол
В УЕФА рассказали, когда россия вернется в футбол
03.04.2025, 18:10 3
Футбол
Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании
Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании
03.04.2025, 16:42 4
Футбол
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
04.04.2025, 12:42 4
Футбол
Известно, сколько денег заработает Джошуа за бой с Джейком Полом
Известно, сколько денег заработает Джошуа за бой с Джейком Полом
04.04.2025, 04:06 3
Бокс
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
04.04.2025, 08:24 1
Бокс
16-летняя американская теннисистка еще не отдала соперницам ни одного сета
16-летняя американская теннисистка еще не отдала соперницам ни одного сета
04.04.2025, 07:40 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем