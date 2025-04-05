Бывший футболист сборной Украины возобновит карьеру в любительском клубе

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Сергей Кравченко, ныне являющийся тренером «Александрии», решил возобновить футбольную карьеру.

– Сергей, появилась информация, что вы будете играть за Стандарт (Новые Санжары). Это правда?

– Буду играть, если будет возможность, а она будет редко, а может, и вовсе не будет. Если матч Стандарта будет приходиться на мой выходной, то я за них сыграю.

– А как вообще появился вариант со Стандартом?

– Меня попросил помочь [полузащитник команды Антон – ред.] Кича. Я сказал, что не против, но буду приезжать по возможности. Я охотно играю в футбол. Тем более, в Новых Санжарах отличное поле и хорошая команда.

Ранее сообщалось, что Денис Олейник будет выступать в любительском клубе.