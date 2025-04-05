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Украина. Премьер лига
05 апреля 2025, 10:40 |
65
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Заря

5 апреля в 13:00 состоится матч 23-го тура Чемпионата Украины

05 апреля 2025, 10:40 |
65
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Заря
УПЛ

В субботу, 5 апреля, в 13:00 состоится матч 23-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Заря».

Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Евгений Цибулько из Черкасс.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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