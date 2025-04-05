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  4. Разруха и запустение. В сеть попали кадры стадиона Шахтер в Донецке
Украина. Премьер лига
05 апреля 2025, 10:08 |
1734
8

Разруха и запустение. В сеть попали кадры стадиона Шахтер в Донецке

Двенадцатый год под оккупацией арена встречает в плачевном состоянии…

05 апреля 2025, 10:08 |
1734
8
Разруха и запустение. В сеть попали кадры стадиона Шахтер в Донецке
wikipedia. Стадион «Шахтер» в 2000 году

На днях в сеть попали очередные фотографии стадиона «Шахтер» в оккупированном Донецке, который после потери контроля Украиной над регионом оказался заброшен и постепенно превратился из футбольной арены в унылую «заброшку».

На свежих кадрах видно, что табло на стадионе побито и функционировать не способно, часть индивидуальных сидений снята или разрушена, а на месте газона, вокруг которого успели вырасти деревья, красуются кучи строительного мусора, земли, песка и иных материалов.

Напомним, стадион «Шахтер» в Донецке был открыт в 1936 году, а в 2000-м здесь была проведена реконструкция. До 2004 года здесь свои домашние матчи проводил «Шахтер», после чего первая команда «горняков» перебралась сперва на РСК «Олимпийский», а затем – на новенькую «Донбасс Арену». Впоследствии на стадионе «Шахтер» свои поединки проводили «Шахтер-2», «Шахтер-3» и юношеские команды «горняков».

Также на стадионе «Шахтер» в Донецке прошли два матча сборной Украины. Оба они состоялись в 2003 году. Сперва «сине-желтые» в товарищеской встрече проиграли Румынии (0:2, два мяча на счету Адриана Муту), а затем в рамках квалификации к Евро-2004 не смогли обыграть гостей из Северной Ирландии (0:0).

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стадион Шахтер Донецк российско-украинская война Шахтер Донецк фото выбор редакции
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 8
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pol-55
Виставку в  ФІФА ,УЄФА (було-стало).
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+1
Олег Заворотный
Самая лучшая антиреклама русского мира, это он сам и его фотки
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Перець
Ну а хулі руський мир,Путин приди
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😼
Зато вони тепер ДНР. Самі голосували, самі бряскали касками, кидалися під нашу техніку з військовими, нехай тепер радіють своє "щастю".
Хотіли руського міра отримали його сповна. Тепер живуть на повну і головне своєї мети досягли.
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Ай Петри
А в Краматорске порядок?
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0
Nick.Grabowski
Всі донецькі еліти (ті, хто вважалися крутими), мільярдер, мультимільйонери, мільйонери повтікали з рідного Донецька ще в 2014. Злякалися захарченок, гів та моторол.
Кинули напризволяще мільйони місцевих людей (власний електорат), які з 1991 вірою та правдою за них голосували. 
Тепер от розказують всім навколо в світі, які вони незламні та потужні патріоти з Ніцци, Женеви, Монако, Лондона, Києва, Львова. 
Донецькі еліти виявилися ...., а не елітами. Дивовижно, що навіть в 2019-20 роках місцевий народ все ще за них голосував. 
Харківські та київські еліти теж повтікали з Харкова та Києва в лютому-березні 2022 в Монако, Ніццу, Відень, Лондон, Буковель, Львів. 
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-1
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