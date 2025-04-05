Разруха и запустение. В сеть попали кадры стадиона Шахтер в Донецке
Двенадцатый год под оккупацией арена встречает в плачевном состоянии…
На днях в сеть попали очередные фотографии стадиона «Шахтер» в оккупированном Донецке, который после потери контроля Украиной над регионом оказался заброшен и постепенно превратился из футбольной арены в унылую «заброшку».
На свежих кадрах видно, что табло на стадионе побито и функционировать не способно, часть индивидуальных сидений снята или разрушена, а на месте газона, вокруг которого успели вырасти деревья, красуются кучи строительного мусора, земли, песка и иных материалов.
Напомним, стадион «Шахтер» в Донецке был открыт в 1936 году, а в 2000-м здесь была проведена реконструкция. До 2004 года здесь свои домашние матчи проводил «Шахтер», после чего первая команда «горняков» перебралась сперва на РСК «Олимпийский», а затем – на новенькую «Донбасс Арену». Впоследствии на стадионе «Шахтер» свои поединки проводили «Шахтер-2», «Шахтер-3» и юношеские команды «горняков».
Также на стадионе «Шахтер» в Донецке прошли два матча сборной Украины. Оба они состоялись в 2003 году. Сперва «сине-желтые» в товарищеской встрече проиграли Румынии (0:2, два мяча на счету Адриана Муту), а затем в рамках квалификации к Евро-2004 не смогли обыграть гостей из Северной Ирландии (0:0).
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Хотіли руського міра отримали його сповна. Тепер живуть на повну і головне своєї мети досягли.
Кинули напризволяще мільйони місцевих людей (власний електорат), які з 1991 вірою та правдою за них голосували.
Тепер от розказують всім навколо в світі, які вони незламні та потужні патріоти з Ніцци, Женеви, Монако, Лондона, Києва, Львова.
Донецькі еліти виявилися ...., а не елітами. Дивовижно, що навіть в 2019-20 роках місцевий народ все ще за них голосував.
Харківські та київські еліти теж повтікали з Харкова та Києва в лютому-березні 2022 в Монако, Ніццу, Відень, Лондон, Буковель, Львів.