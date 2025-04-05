Олейник назвал игроков, заслуживающих вызова в сборную Украины
Денис отметил нескольких футболистов «Александрии»
Бывший полузащитник национальной сборной Украины Денис Олейник назвал игроков «Александрии», которые заслуживают вызова в национальную сборную Украины.
«Ваня Калюжный заслужил быть в сборной своей игрой и результатом «Александрии».
На мой взгляд, Мартынюк очень качественно играет каждый матч и заслуживает вызова в сборную. Шабанов тоже очень хорошо выступает – это опытный центральный защитник. Филиппов многое забивает. В «Александрии» есть игроки, которых можно вызвать в сборную Украины, я в этом уверен», – заявил Денис.
Ранее Денис Олейник объяснил, стоит ли Руслану Ротаню менять Александрию на Шахтер или Динамо.
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