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Украина. Премьер лига
05 апреля 2025, 07:46 |
389
0

Олейник назвал игроков, заслуживающих вызова в сборную Украины

Денис отметил нескольких футболистов «Александрии»

05 апреля 2025, 07:46 |
389
0
Олейник назвал игроков, заслуживающих вызова в сборную Украины
Instagram. Денис Олейник

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Денис Олейник назвал игроков «Александрии», которые заслуживают вызова в национальную сборную Украины.

«Ваня Калюжный заслужил быть в сборной своей игрой и результатом «Александрии».

На мой взгляд, Мартынюк очень качественно играет каждый матч и заслуживает вызова в сборную. Шабанов тоже очень хорошо выступает – это опытный центральный защитник. Филиппов многое забивает. В «Александрии» есть игроки, которых можно вызвать в сборную Украины, я в этом уверен», – заявил Денис.

Ранее Денис Олейник объяснил, стоит ли Руслану Ротаню менять Александрию на Шахтер или Динамо.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Денис Олейник Александрия сборная Украины по футболу Сергей Ребров Иван Калюжный Артем Шабанов Александр Мартынюк Александр Филиппов
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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