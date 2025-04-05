Украина. Премьер лига05 апреля 2025, 05:59 | Обновлено 05 апреля 2025, 06:38
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Кто обслужит поединки Шахтера и Динамо. Назначения судей на 23-й тур УПЛ
Роман Блавацкий назначен на матч между Динамо и Левым Берегом.
05 апреля 2025, 05:59 | Обновлено 05 апреля 2025, 06:38
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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередной тур.
Определены судейские бригады на матчи 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Поединки 23-го тура проходят с 4 по 7 апреля.
Роман Блавацкий назначен на матч между Динамо и Левым Берегом.
Денис Шурман будет обслуживать игру Шахтера с Вересом.
Судейские назначения на 23-й тур УПЛ
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