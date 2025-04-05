Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто обслужит поединки Шахтера и Динамо. Назначения судей на 23-й тур УПЛ
Украина. Премьер лига
05 апреля 2025, 05:59 | Обновлено 05 апреля 2025, 06:38
95
0

Кто обслужит поединки Шахтера и Динамо. Назначения судей на 23-й тур УПЛ

Роман Блавацкий назначен на матч между Динамо и Левым Берегом.

05 апреля 2025, 05:59 | Обновлено 05 апреля 2025, 06:38
95
0
Кто обслужит поединки Шахтера и Динамо. Назначения судей на 23-й тур УПЛ
Роман Блавацкий

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередной тур.

Определены судейские бригады на матчи 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Поединки 23-го тура проходят с 4 по 7 апреля.

Роман Блавацкий назначен на матч между Динамо и Левым Берегом.

Денис Шурман будет обслуживать игру Шахтера с Вересом.

Судейские назначения на 23-й тур УПЛ

По теме:
Эпицентр – ЮКСА. Прогноз и анонс матч Первой лиги Украины
Ворскла – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Черноморец – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
судейские назначения Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Комитет арбитров УАФ Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Ингулец Колос Ковалевка ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев Рух Львов Роман Блавацкий Денис Шурман
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Суперматч в Саудовской Аравии. Роналду забил 930-й гол в карьере
Футбол | 04 апреля 2025, 22:30 7
ВИДЕО. Суперматч в Саудовской Аравии. Роналду забил 930-й гол в карьере
ВИДЕО. Суперматч в Саудовской Аравии. Роналду забил 930-й гол в карьере

Форвард клуба Аль-Наср отправил мяч в сетку ворот команды Аль-Хиляль

Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Футбол | 04 апреля 2025, 12:42 3
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату

Бывший нападающий киевского «Динамо» не хочет комментировать ситуацию

БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
Футбол | 04.04.2025, 15:36
БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
Бокс | 04.04.2025, 07:34
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
Рома определилась с новым наставником. Кто будет тренировать Довбика?
Футбол | 05.04.2025, 04:44
Рома определилась с новым наставником. Кто будет тренировать Довбика?
Рома определилась с новым наставником. Кто будет тренировать Довбика?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Двукратный чемпион ОИ получил отказ в получении гражданства Австрии
Двукратный чемпион ОИ получил отказ в получении гражданства Австрии
03.04.2025, 20:04 1
Зимние виды
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
03.04.2025, 07:20 54
Футбол
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
04.04.2025, 07:55 4
Футбол
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
03.04.2025, 17:08 14
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал трех боксеров, которые сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал трех боксеров, которые сейчас лучше Усика
03.04.2025, 00:15
Бокс
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Позиция Фуркада по войне в Украине для меня – шок»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Позиция Фуркада по войне в Украине для меня – шок»
04.04.2025, 10:59
Биатлон
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
03.04.2025, 07:50 8
Футбол
Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»
Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»
03.04.2025, 01:15 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем